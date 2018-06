Camiore approva un odg per il potenziamento della lotta al commercio abusivo e alla contraffazione

CAMAIORE – Il Consiglio Comunale ha approvato, con il voto favorevole delle forze di maggioranza, del Movimento 5 Stelle, di Passione & Idee per Camaiore e il voto contrario di Forza Italia, Il Futuro nelle radici e Lega, un ordine del giorno presentato dal Sindaco Del Dotto per il potenziamento della lotta al commercio abusivo e alla contraffazione.

L’odg, approvato nella seduta di ieri – 28 giugno 2018 -, impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per chiedere di intensificare i controlli svolti dalle Forze dell’ordine e dalla Polizia Locale sul territorio comunale e, in particolare nella zona di Lido di Camaiore, e a farsi portavoce presso la Prefettura di Lucca per sollecitare azioni organiche e coordinate, senza dismettere la necessità di intervento “alla fonte” del fenomeno della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, indagando sulle filiere che alimentano un circuito illegale e di sfruttamento.

L’ordine del giorno chiede inoltre di proseguire nell’azione informativa per divulgare adeguatamente le sanzioni previste per chi acquista questi prodotti: è prevista, a tal proposito, l’apposizione di cartelli informativi in diverse lingue, sul Lungomare Europa già dai prossimi giorni.

«Dispiace che questa tema venga usato solo in modo strumentale dalle opposizioni che se ne appropriano per fini di propaganda senza mai produrre proposte concrete e attuabili – afferma il Sindaco Del Dotto-. Stiamo facendo il massimo per risolvere un problema di cui conosciamo la gravità e su cui stiamo lavorando a stretto contatto con la Prefettura e le forze dell’ordine. Proprio recentemente, in una nota del Prefetto, venivano prese a modello le operazioni congiunte svolte a Camaiore per efficacia e modalità: non siamo perfetti, e si può sempre far di più, ma non è corretto addossare all’Amministrazione Comunale le ragioni di un fenomeno che ha radici profonde e che deve essere combattuto in modo congiunto con chi ha responsabilità e strumenti per farlo».