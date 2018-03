Camille Cabaltera presenta il suo inedito sul palco di Artè

CAPANNORI – Camille Cabaltera la giovane cantante di Montecatini Terme divenuta famosa per la sua partecipazione ad XFactor 11, venerdì 23 marzo alle ore 21 sarà in concerto ad Artè dove presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo brano “Every Time You’re Here” in uscita in digitale e su tutte le piattaforme multimediali proprio nello stesso giorno. Si tratta del secondo singolo di Camille, un brano Hip pop/rap dalle sonorità fresche e “estive”, che parla di una ragazza timida che non riesce a spiccicare parola quando incontra il tipo che le piace. Con “Every time you’re here” Camille intende far conoscere al suo pubblico quel lato più leggero, allegro e più pop del suo carattere artistico. Il brano è ballabile e dall’inciso che si ricorda, e non deluderà chi la conosce e l’apprezza sin dalle sue accattivanti e intense performance ad Xfactor Italia. “Every Time You’re Here” esce dopo il singolo d’esordio di Camille intitolato “ Worth It”.

Il concerto di Camille Cabaltera è stato presentato questa mattina (martedì) nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’artista, alla quale erano presenti la vice sindaca Silvia Amadei, Battista Ceragioli della Battista Ceragioli Management, la ditta organizzatrice di eventi che gestisce la stagione di Artè, Marco Del Freo e Massimo Guidi produttori di Camille Cabaltera.

“La sezione concerti della Stagione Artistica di Artè si apre con un evento di assoluto rilievo- afferma la vice sindaca, Silvia Amadei -, che vede la presentazione in anteprima a Capannori dell’ultimo brano di una giovane artista di talento molto seguita dai giovani, e non solo, resa famosa dalla sua partecipazione a XFactor 11. Ottimo esordio quindi per la parte musicale della stagione di Artè che proseguirà con altri importanti appuntamenti di rilievo che spaziano nei vari generi musicali”.

“E’ da molto tempo che sto lavorando a questo concerto a cui tengo molto e sono molto contenta di esibirmi ad Artè venerdì prossimo dove canterò in anteprima il mio nuovo singolo – spiega Camille Cabaltera -. Il repertorio che proporrò sarà molto vario. Accanto a brani più vicini al mio genere, quelli che ho presentato anche a XFactor, eseguirò brani di musica dark. Il concerto inoltre prevede una parte acustica con la partecipazione del chitarrista Lorenzo Cioli”

Camille Cabaltera, nata a Manila nelle Filippine nel 1999 e trasferitasi all’età di 9 anni nella provincia di Pistoia, è la cantante, uscita da X-Factor 11 , che ha stregato pubblico, giudici e critica. Grazie alla sua voce e alla sua potenza, non ha lasciato alcun dubbio, sin dal primo provino. La musica è nel destino di questa ragazza, che già all’età di 13 anni debutta su Rai Uno a “Ti lascio una canzone”. Grandissimo successo, grazie anche ai duetti con professionisti, come Annalisa Minetti, Anna Tatangelo, Luca Barbarossa. Partecipa poi, successivamente, al “Festival di Castrocaro”, vincendo la sezione Junior .

Camille, un talento naturale che è stato anche formato, da anni di studio e costanza. Voce e pianoforte, sono state le sue prime passioni, ma Camille Cabaltera è una polistrumentista che incanta, anche con violino e chitarra. E’ inoltre autrice dei suoi pezzi, parole e musica.

Camille è molto attiva e apprezzata sui social media, Il video delle audizioni di Xfactor ha raggiunto infatti le 2.000.000 di views, ha oltre 40.000 follower su instagram (in continua ascesa) e quasi 10.000 la sua facebook page. Conclusa l’esperienza di XFactor 11 esordisce discograficamente con Worth it) con Sony Music Italia, raggiungendo la quarta posizione in classifica singoli itunes.

Il biglietto del concerto , 15 euro + prevendita, è acquistabile online su Vivaticket o la sera stessa del concerto alla biglietteria di Artè a partire dalle ore 18. Per informazioni 392 3409380; teatrocapannori@nullgmail.com.

