Il laghetto di San Rocchino ospita il ‘V Memorial Simonini’

VIAREGGIO – Assonautica Lucca-Versilia, insieme all’Associazione di Nuoto Pinnato KamaSub di Camaiore e alla Segreteria organizzativa del V Memorial Vincenzo Simonini, intende annunciare che la gara nazionale di nuoto pinnato di fondo, inizialmente prevista al porto spiaggia Campus Maior di Lido di Camaiore, avrà luogo presso il suggestivo laghetto di San Rocchino, nel Comune di Massarosa, Via Poggio alle Viti n.1187.

La decisione è stata presa esclusivamente per motivi logistici e previsioni di mare mosso e la nuova location era comunque già prevista dalle circolari come secondo campo gara. Non solo. Sarà anche l’occasione per scoprire o riscoprire questo idilliaco angolo di paradiso, sconosciuto ai più, che allieterà la vista e i cuori di chiunque lo esplorerà per la prima volta, come ha sottolineato anche il Consigliere comunale di Massarosa con delega allo sport Raffaello Giannini in sede di conferenza stampa.

L’ingresso sarà libero per tutti e tre i giorni della manifestazione (v. programma allegato).

Il Memorial Vincenzo Simonini è una manifestazione prevalentemente incentrata sul Mare e sullo Sport, che prevede Gare Nazionali di Nuoto Pinnato e il Campionato Italiano elite di Orientamento Subacqueo, estese su tutti e tre i giorni dell’evento, e cioè 15-16-17 Giugno 2018. Le gare di nuoto a carattere nazionale si svolgeranno in un tranquillo e verdeggiante laghetto naturale situato nel Comune di Massarosa (loc. San Rocchino), dove avranno luogo sia la prova di orientamento subacqueo élite, alla quale parteciperà la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Bratislava nel 2017 Alessia Simoni; sia la gara di nuoto pinnato che vedrà la presenza di oltre 100 atleti di tutte le età appartenenti a società che provengono da tutta Italia. Molti di loro, appartenenti all’Associazione di nuoto pinnato Kamasub di Camaiore, hanno già vinto importanti titoli, uno fra tutti il Campionato Nazionale Master nel 2017, che ha dato loro la possibilità di partecipare ai Campionati del Mondo in Colombia.

A supporto della gara, Capitaneria di Porto e Società Nazionale di Salvamento – Sezione Versilia mettono a disposizione i propri mezzi per garantire la sicurezza degli atleti in acqua. Di grande attrazione e ulteriore sicurezza, la partecipazione dei cani bagnini, Labrador e Terranova, dell’Unità K9 Cinofili Salvataggio e Ricerca che offre una dimostrazione delle capacità dei cani. Oltre all’aspetto sportivo della gara, l’evento rappresenta un momento di aggregazione sociale in quanto, in nome e ricordo di uno sportivo entusiasta della vita quale era Vincenzo, raccoglie centinaia di persone, atleti, tecnici, giudici federali, rappresentanti delle istituzioni, famiglie in un’atmosfera di amicizia e sana competizione.

L’evento è patrocinato da Marina Militare, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, CONI, Comuni di Camaiore, Viareggio e Massarosa e la Federazione FIPSAS. Media partner della manifestazione sarà la testata giornalistica TGregione.it (www.tgregione.it).

L’organizzazione ringrazia vivamente la Capitaneria di Porto di Viareggio, la Società di Salvamento Nazionale – sezione Versilia e l’ Unità K9 S&R per la collaborazione e assistenza durante le gare nonché tutti i preziosi sponsor della manifestazione.