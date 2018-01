Camaiore rinnova le assemblee di zona: ecco il calendario degli incontri

CAMAIORE – Da venerdì 12 gennaio 2018 prende il via il calendario per il rinnovo delle Assemblee di zona tramite l’elezione dei Garanti di zona, dopo la decadenza contestuale alla conclusione del mandato amministrativo. Le Assemblee di zona sono lo strumento privilegiato della partecipazione territoriale e rappresentano il luogo dell’ascolto e dell’interlocuzione fra cittadini, categorie e amministrazione. Ai Garanti è assegnato il compito di coordinare i lavori dell’assemblea in termini di organizzazione, proposta e relazione fra gli attori. Questa figura rimane in carica per l’intero mandato amministrativo e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Per votare è sufficiente aver compiuto il sedicesimo anno di età ed essere residente nella zona di competenza.

«Chiediamo ai cittadini di partecipare perché le Assemblee sono uno strumento fondamentale per la vita della città. Sono quei luoghi in cui si trasformano i malesseri, le proteste e le preoccupazioni in proposte concrete da porre all’attenzione dell’Amministrazione», il commento del sindaco Alessandro Del Dotto.

Il garante per essere eletto dovrà aver compiuto il sedicesimo anno di età, non dovrà aver riportato condanne penali, non dovrà aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi in organi di Comune, Provincia, Regione, Stato o incarichi in organi direzione, amministrazione, indirizzo, gestione o controllo di aziende pubbliche o miste pubblico-privato, enti o organismi di diritto pubblico. Non potrà inoltre lavorare alle dipendenze del Comune, della Provincia, della Regione o dello Stato oppure di aziende pubbliche o miste pubblico-privato, enti o organismi di diritto pubblico; esercitare incarichi professionali, tecnici o di qualsiasi tipo, per conto o nei confronti del Comune di Camaiore; lavorare alle dipendenze di aziende o ditte aventi in essere contratti pubblici o convenzioni con il Comune oppure con aziende comunali pubbliche o miste pubblico-privato, enti comunali o organismi di diritto pubblico di livello comunale.

Questo il calendario delle assemblee per l’elezione degli otto garanti:

ZONA 1 – CAMAIORE, PEDONA:

Sala Bianco Bianchi Camaiore – venerdì 12 gennaio 2018, ore 21.30

ZONA 2 – LOMBRICI, GREPPOLUNGO, CASOLI, METATO, VADO:

Sala Ex Cinema Casoli – martedì 16 gennaio 2018, ore 21.30

ZONA 3 – CAPEZZANO PIANORE, MONTEGGIORI, SANTA LUCIA, LA CULLA:

Misericordia Capezzano Pianore – venerdì 19 gennaio 2018, ore 21.30

ZONA 4 – MARIGNANA, PIEVE:

Sala Parrocchiale della Pieve – venerdì 26 gennaio 2018, ore 21.30

ZONA 5 – PONTEMAZZORI, NOCCHI, TORCIGLIANO:

Sala Parrochiale Nocchi -martedì 23 gennaio 2018, ore 21.30

ZONA 6 – MONTEMAGNO, VALPROMARO, SANTA MARIA ALBIANO, FIBBIALLA, FIBBIANO MONTANINO, GOMBITELLI, ORBICCIANO, MIGLIANO:

Sala Biblioteca Orbicciano – lunedì 5 febbraio 2018, ore 21.30

ZONA 7 – LIDO DI CAMAIORE, DA AURELIA A MARE:

Misericordia Lido di Camaiore – martedì 30 gennaio 2018, ore 21.30

ZONA 8 – LIDO DI CAMAIORE, DA AURELIA A FERROVIA:

Croce Verde Lido di Camaiore – lunedì 29 gennaio 2018, ore 21.30

Ai vari appuntamenti saranno presenti il Sindaco e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Il testo completo del Regolamento per la Partecipazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Camaiore, blocco tematico “Governo cittadino”, nella sezione “Statuti e Regolamenti”

.

Per maggiori informazioni: partecipazione@nullcomune.camaiore.lu.it – telefono 0584 986365 – 986500.