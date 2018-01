Camaiore: riapre il centro di aggregazione ‘Cascinale Mariotti’

CAMAIORE – Da lunedì 15 gennaio 2018 apriranno le attività del centro di aggregazione per anziani al Cascinale Mariotti, situato in via XVII settembre, di fianco alla Scuola Secondaria di Primo grado “E. Pistelli”. La struttura rispetterà l’orario 9-12 e 15-18 dal lunedì al venerdì. Le attività sono portate avanti con un’equipe formata da operatori della Misericordia di Lido di Camaiore – ente gestore del centro – psicologi, operatori del servizio civile e volontari sotto il coordinamento dell’Ufficio Sociale del Comune di Camaiore.

La programmazione iniziale prevede:

– lunedì mattina dalle 9 alle 12 sarà presente un infermiere per attività minime infermieristiche gratuite (misurazione pressione, glicemia, ecc); pomeriggio attività libera di aggregazione e attività per la mente (lettura singola e in gruppo con discussione);

– martedì mattina dalle 9 alle 12 apertura del centro con possibilità di consulenza psicologica; pomeriggio attività motoria dolce;

– mercoledì mattina apertura centro per attività libera di aggregazione; pomeriggio cineforum ;

– giovedì apertura e accompagnamento al mercato settimanale di Viareggio; pomeriggio apertura centro per attività libera di aggregazione;

– venerdì sportello Mariotti in collaborazione con i servizi sociali per erogazione dei contributi previsti; pomeriggio attività di laboratorio artigianale.

Le attività di aggregazione libera prevedono l’utilizzo di giochi da tavolo, tv, stereo, carte da gioco e tombola. A queste si affiancheranno via via i corsi di Bio danza e Ginnastica leggera, attivati secondo il numero di iscrizioni.

Per informazioni contattare la Misericordia di Lido di Camaiore al numero 0584