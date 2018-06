Camaiore: raccolta differenziata porta-a-porta anche dalla Rotonda dell’Amicizia fino a via Macchia Monterggiorini

CAMAIORE – L’attività di raccolta differenziata porta a porta verrà estesa, a partire da lunedì 2 luglio 2018, sulla direttrice che va dalla Rotonda dell’amicizia sulla SP1 Francigena e che prosegue su via Italica fino all’altezza di via Macchia Monteggiorini – via del Termine dove si ricongiungerà con la precedente estensione. Sono comprese nell’area anche le seguenti traverse e gli interni chiusi: via Siena, via Pistoia, via Massa, via Livorno, via Prato, via Arezzo, via Pisa, via Grosseto, via Lucca, via dei Lorenzi (tratto verso nord), via dei Frutteti, via Santa Maddalena (fino al civico 8), la SR439 Sarzanese nel tratto tra via Italica a la SP1 Francigena compresi gli interni e via Duccini. Le utenze interessate sono circa 650 di cui 500 domestiche e 150 non domestiche. Nell’area saranno rimosse tutte le tipologie di cassonetto, a parte le campane per la raccolta del vetro. L’estensione va incontro anche alle tante segnalazioni pervenute all’ente e al gestore per il verificarsi continuo di casi di abbandono di rifiuti nelle isole ecologiche.

Per illustrare ai cittadini, residenti e non, le modalità della raccolta e dare loro ulteriori chiarimenti, sono previsti due incontri con la cittadinanza: il primo, mercoledì 27 giugno alle ore 21 presso la sede della Misericordia di Lido di Camaiore, e il secondo, giovedì 28 giugno alle ore 21 presso la sede della Misericordia di Capezzano.

In questi giorni i cittadini coinvolti dall’estensione saranno raggiunti a casa da una lettera informativa. Il ritiro dei kit per la raccolta differenziata è obbligatorio e avverrà dal 28 al 30 giugno presso il Mercato Ortofrutticolo, in via Italica a Lido di Camaiore, con i seguenti orari: giovedì 28/06/2018, ore 9.00-12.00 e 14.00-17.00; venerdì 29/06/2018, ore 9.00-12.00 e 14.00-17.00; sabato 30/06/2018, ore 9.00-13.00. È necessario presentarsi con la suddetta lettera, che contiene il codice identificativo dell’utenza. È possibile delegare una persona di fiducia utilizzando la delega presente all’interno della stessa lettera. Dopo il 30 giugno i kit potranno essere ritirati ogni sabato presso la sede di Sea Risorse in via Scirocco, a Viareggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Insieme al kit sarà fornito l’ecocalendario ed un opuscolo informativo che illustra tempi e modalità della raccolta differenziata: l’inosservanza delle regole di conferimento è sanzionata secondo le normative vigenti.