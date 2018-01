Camaiore: pubblicato il bando per la ruota panoramica

CAMAIORE – È stato pubblicato sul sito del Comune di Camaiore, nella sezione “Bandi Attivi”, l’avviso per l’individuazione di un esercente per l’installazione di una ruota panoramica in piazza Castracani a Lido di Camaiore, durante la stagione estiva per un periodo minimo di tre mesi dal 1° giugno al 31 agosto, da cui sono esclusi i tempi di montaggio e smontaggio, e non superiore a 120 giorni.

La ruota dovrà essere di altezza compresa tra 30 e 50 metri. Diverse le novità previste nel nuovo bando tra cui l’introduzione di una penale di mille euro per ogni giorno di ritardo o anticipo nello smontaggio dell’attrazione e l’esclusione dei guasti causati dalla cattiva manutenzione dell’attrazione dalle cause di forza maggiore. Gli esercenti dovranno altresì presentare allegato alla documentazione necessaria, un programma di eventi da organizzare a favore dei bambini delle scuole e delle colonie estive del Comune di Camaiore durante il periodo estivo.

Tra i criteri inseriti, punteggi maggiori andranno a seconda dell’altezza della struttura, a chi dimostrerà una maggiore esperienza nella gestione di attrazioni di spettacolo viaggiante e a quanti applicheranno prezzi più bassi.

«Ci stiamo preparando per la stagione estiva, riportando sul nostro territorio un’attrazione che dal 2015 rappresenta un po’ il simbolo di Lido di Camaiore. Non è l’unica cosa che abbiamo in cantiere e presto verrà il momento per svelare i nostri progetti», ha commentato il sindaco Alessandro Del Dotto.

Gli interessati al bando dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro le ore 13 del giorno 24 febbraio 2018, esclusivamente per PEC all’indirizzo