Camaiore: per l’estate bus navetta gratuito per andare a Candalla

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore organizza per la stagione estiva 2018 il servizio di bus navetta gratuito per raggiungere la località di Candalla. L’obiettivo è di gestire il grande afflusso di turisti alle pozze scavate dal corso del fiume Lombricese, che compromette il sistema locale di parcheggi e intralcia la viabilità dei mezzi di soccorso. Dopo la positiva sperimentazione della scorsa stagione, il servizio sarà effettuato ogni sabato e domenica dal 16 giugno al 26 agosto, 15 agosto compreso, con orario 09.30-14.00 e 16.00-18.30.

La linea effettuerà il percorso sull’anello: Rotonda dell’Amicizia in località Ponte alla Gora, via Vecchia Provinciale, via Stadio, viale Oberdan, piazza Romboni, via Badia, via Gusceri, via Nuova, Candalla e ritorno da via Nuova, via Gusceri, via Badia, piazza Romboni, via Fondi, SP1 Francigena, via Carignoni, via Stadio, via Vecchia Provinciale e Rotonda dell’Amicizia in località Ponte alla Gora.

Sono previste tre fermate in prossimità dei parcheggi scambiatori, alla Rotonda dell’Amicizia (nelle vicinanze si trovano i parcheggi nella zona Incaba), in via Stadio presso il Palasport (nelle vicinanze si trovano il nuovo parcheggio dello Stadio Comunale e il parcheggio di fronte al Palazzetto dello Sport) e in piazza Romboni (nelle vicinanze sitrovano i parcheggi di piazza Romboni, via Badia, piazza Elsa Morante – ex Sem – e viale Oberdan).