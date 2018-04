Camaiore per la Giornata mondiale dell’autismo: un weekend di iniziative

CAMAIORE – Il 2 aprile ricorreva la Giornata mondiale dell’autismo 2018. Diverse gli spunti di riflessione e di sostegno proposti dalle associazioni locali con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Camaiore. Venerdì 6 aprile alle ore 17, presso l’Auditorium del Centro direzionale Le Bocchette in via Carpentieri a Capezzano Pianore, si terrà l’incontro a ingresso libero con Federico De Rosa, scrittore affetto da un grave disturbo autistico che grazie a un percorso di apprendimento della scrittura è riuscito a superare le sue difficoltà. L’evento organizzato dall’associazione “Semplicemente genitori” verterà sul tema “Tutti diversi, ciascuno unico, nessuno escluso” ed è rivolto in particolare a genitori, educatori ed insegnanti. Sono previsti anche incontri riservati agli alunni delle Secondarie di Primo Grado degli Istituti Comprensivi 2 e 3, dopo che lo scorso anno l’autore aveva incontrato gli alunni delle Pistelli.

Sabato 7 aprile, presso la Piscina Comunale, è in programma l’evento “Nuotiamo insieme per l’autismo”, organizzato dall’ASD Puntozero in collaborazione con la Pluriservizi Camaiore spa. Dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 si terrà una maratona di nuoto; chi vorrà partecipare dovrà percorrere almeno una vasca e devolvere una donazione minima di 5 euro a favore dell’Associazione Mani Blu per sostenere il progetto del “Parco inclusivo”, struttura caratterizzata dall’assenza totale di barriere siano esse architettoniche o qualsiasi altra natura, che nei progetti di Comune e Associazione sorgerà a Lido, nella zona vicino la Croce Verde tra via Sette Lecci e via delle Barbate.