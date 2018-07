Camaiore: nasce il progetto ‘Una nonna per amica’

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore presenta il progetto sociale “Una nonna per amica”, rivolto a tutte le donne over 50 che desiderano dedicare il loro tempo a bambini e ragazzi in carico al Servizio Sociale, contribuendo in modo concreto alla realizzazione dei progetti socio educativi, definiti dalle assistenti in accordo con la famiglia di origine del minore. Tra le attività possibili ci sono l’aiuto per i compiti, l’accompagnare il bambino a svolgere attività sportiva o altri piccoli impegni, così da poter rafforzare la rete familiare dei destinatari, valorizzando l’esperienza e la disponibilità di donne in età matura come già positivamente sperimentato in altri paesi del Nord Europa o negli Stati Uniti. Il target del progetto è volutamente quello delle donne over 50 così da poter scoraggiare meccanismi di competizione con il genitore biologico e favorire una sorta di affidamento part-time con il consenso dei genitori del minore, raccolto attraverso una modulistica apposita.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le assistenti sociali:

Stefania Puccini – 0584 986618 o 3204282189, s.puccini@nullcomune.camaiore.lu.it