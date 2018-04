Camaiore: le scadenze della Tari nel comune versiliese

CAMAIORE – Dalla metà del mese di maggio inizieranno ad arrivare gli inviti di pagamento per la TARI 2018. Ricordiamo che le scadenze delle rate sono 31 maggio (30% del tributo), 31 luglio (30%) e 31 ottobre (40%). Si ricorda che chi ha già usufruito in passato di agevolazioni / esenzioni o volesse fare richiesta per accedervi – se in possesso dei requisiti richiesti – non dovrà pagare la prima rata, ma presentare domanda nelle tempistiche che saranno indicate all’approssimarsi della scadenza. L’Ufficio Tributi risponderà in seguito in merito all’accettazione o al diniego della richiesta. In quest’ultimo caso sarà possibile pagare la prima rata in seguito, senza alcuna sanzione.

Il costo complessivo della TARI è rimasto invariato nel 2018 e si attesta sui 10,5 milioni di euro per cui non vi saranno variazioni significative nelle cifre da corrispondere. Confermato anche lo stanziamento di 180.0000,00 € per il fondo di dotazione per agevolazioni / esenzioni.