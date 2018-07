Camaiore: l’assessore Carrai si dimette dalla carica

CAMAIORE – Questa mattina, 23 luglio 2018, Carlo Alberto Carrai ha presentato al Sindaco le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore, motivate da questioni personali. All’incontro ha partecipato anche Fabio Pezzini, in rappresentanza della lista “Camaiore nel cuore”. In questa fase le deleghe di Carrai, Attività Produttive e Protezione Civile, tornano direttamente sotto la competenza del Sindaco. Nei prossimi giorni saranno valutati nuovi assetti, in accordo con la lista.

A Carrai va il sentito ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale per l’impegno profuso e i risultati raggiunti in questi sei anni di amministrazione, a cui si a cui si affianca un sincero in bocca al lupo per il momento delicato che sta affrontando.