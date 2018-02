Camaiore: la giornata internazionale contro l’epilessia illumina di viola la Torre delle ore

CAMAIORE – Lunedì 12 febbraio 2018, in occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia, il Comune di Camaiore illuminerà di viola la Torre Civica per sensibilizzare la cittadinanza su una malattia che colpisce in Italia circa 500mila persone, con un picco nell’infanzia. Il viola è il colore dell’epilessia perché ricorda la lavanda, fiore associato alla solitudine e all’emarginazione, condizione che spesso subiscono i pazienti a causa della scarsa cognizione delle regole base per affrontare la malattia in modo corretto.

Per promuovere una campagna informativa sul tema, il Comune di Camaiore patrocina un’iniziativa organizzata dalle associazioni socio-culturali “Semplice… Mente Genitori onlus” e “Indossa un Sorriso” volta a formare e sensibilizzare la comunità laica e gli operatori del settore sui temi dell’ostruzione delle vie aeree e della sindrome neurologica complessa dell’epilessia. Sabato 10 marzo 2018, alle ore 10:00, presso l’auditorium dell’Ospedale Unico Versilia, a Lido di Camaiore, si terrà un convegno formativo dal titolo “Ostruzione delle vie aeree e Sindrome neurologica complessa dell’Epilessia: norme comportamentali per il Primo Soccorso”. L’evento – aperto a tutti e rivolto in particolare agli operatori, alle famiglie e alle istituzioni – mira a fornire strategie e strumenti adeguati per il riconoscimento sintomatologico e l’immediato soccorso. Al convegno seguirà, nei mesi di aprile e maggio 2018, il Corso di Basic Life Support Defibrillation (BLSD laico) organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Il corso, della durata di cinque ore su un giorno, prevede il rilascio della certificazione internazionale di American Heart Association. Maggiori informazioni saranno comunicato all’approssimarsi dell’evento.