Camaiore e Boccherini insieme per la nuova Stagione Cameristica 2018

LUCCA – È stata presentata la Stagione Cameristica 2018, nata dalla collaborazione tra il Comune di Camaiore e l’Istituto Musicale Luigi Boccherini. Quattro concerti gratuiti in cui si esibiranno i migliori allievi del prestigioso istituto lucchese nella cornice del Teatro dell’Olivo. Si partirà domenica 11 marzo alle ore 17 con la performance dell’Ensemble della classe di corno del Maestro Gianfranco Dini. Secondo appuntamento sabato 14 aprile alle ore 21 con il duo flauto – pianoforte formato da Irene Benedetti e Simone Rugani. Sabato 28 aprile ancora un duo flauto – pianoforte formato da Agnese Manfredini e Stefano Teani. Chiusura domenica 13 maggio alle ore 17 con il concerto del pianista Lorenzo Manfredi.

<<Da una proposta del Direttore Papi è nata l’idea di provare a organizzare una piccola stagione cameristica nel nostro teatro. Stiamo investendo affinché l’Olivo diventi una casa delle arti e la musica rivestirà una parte rilevante in questo investimento considerato il profondo legame che Camaiore ha storicamente con la musica colta. Si tratta di una sperimentazione che speriamo di poter stabilizzare nel futuro, magari nel solco di una convenzione che possa prevedere anche una collaborazione tra la nostra Orchestra Bevilacqua e l’Istituto Boccherini>> le parole del Sindaco Alessandro Del Dotto.

<<Ringrazio il Sindaco e il Comune di Camaiore per aver sposato questa idea. Per il Boccherini e i suoi studenti si tratta di un’occasione importante per poter allargare l’attività fuori dalla città di Lucca e a livello provinciale. Siamo orgogliosi di poterci esibire in una città di grande tradizione musicale e in uno spazio prestigioso come l’Olivo. La qualità dei nostri studenti è unanimemente riconosciuta e questi concerti rappresentano la possibilità di provare un nuovo palcoscenico in un teatro con una buonissima acustica e davanti a un pubblico preparato. Sono tantissimi gli studenti Camaioresi che hanno fatto o stanno facendo il loro percorso al Boccherini e molti di loro hanno poi avuto una brillante carriera>>.