Camaiore: due vasche per gli orti didattici al Nido ‘Il Girotondo’

CAMAIORE – Sono state installate in questi giorni due vasche per orti presso il Nido d’Infanzia “Il Girotondo” di Lido di Camaiore. I bambini che frequentano la struttura inizieranno a coltivarle grazie all’aiuto dei nonni che si sono resi disponibili a insegnare le tecniche. I risultati dell’attività saranno presentati con il supporto di materiale fotografico in occasione della manifestazione “È la via dell’orto” in programma il 14 e 15 aprile 2018 nelle vie del centro storico di Camaiore.

Ricordiamo inoltre che il 29 marzo scade il bando di concorso “Orti creativi – Festival degli orti della città di Camaiore” aperto a tutti quanti vorranno cimentarsi nella composizione di un orto creativo da realizzarsi il giorno prima dell’apertura ufficiale dell’evento. Il premio finale è di 1000 euro. Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Camaiore.