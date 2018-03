Camaiore: aperte le iscrizioni on line ai servizi scolastici

CAMAIORE – Importanti novità dal fronte scuola: dopo la possibilità di monitorare giornalmente lo stato dei pagamenti dei bollettini per i servizi scolastici usufruiti dai propri figli, continua il processo di informatizzazione dell’Ufficio Pubblica Istruzione. Nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione ai genitori di un breve manuale con le istruzioni per consentirgli di provvedere all’iscrizione alla classe successiva direttamente dal proprio computer, telefonino o tablet. I genitori che hanno un figlio che frequenta una qualsiasi classe dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria Inferiore già sono già in possesso delle credenziali di accesso. Per chi invece accede per la prima volta, è necessario inserire sul sito https://camaiore.ecivis.it oltre ai propri dati anagrafici, il codice fiscale e la propria e-mail; il server in poco tempo trasmetterà le credenziali di accesso, dopodiché si potrà procedere all’iscrizione. I genitori che fossero privi di strumenti informatici o trovassero difficoltà nella compilazione della domanda possono richiedere un appuntamento all’Ufficio Pubblica Istruzione telefonando allo 0584/986246 o allo 0584/986205.