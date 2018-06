Calcio giovanile, nasce “Lucca Academy Tau”

LUCCA – Un nuovo polo per formare i giovani talenti del domani. Grazie alla collaborazione tra Tau Calcio Altopascio e Aquila Sant’Anna, nasce Lucca Academy Tau. Un progetto innovativo e pensato in grande, che fonde i colori amaranto e bianconeri per offrire ai bambini di un’età compresa tra i 5 e i 9 anni (anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) la possibilità di formarsi con professionisti e di crescere in un ambiente protetto, sano e altamente specializzato.

Un progetto che rappresenta quindi un ulteriore radicamento del Tau sul territorio lucchese, andando ad aggiungere un tassello prezioso in quel percorso di formazione che dalla Scuola Calcio Inter al centro “S. Vignini” accompagnerà i ragazzi passo dopo passo fino al Centro di formazione Inter di Altopascio, o, in alternativa, alla scuola calcio dell’Aquila Sant’Anna, secondo un percorso mirato, utile sia per la crescita tecnica che per quella umana, educativa e caratteriale.

Lucca Academy Tau nasce da un’intuizione di Antonello Semplicioni, presidente del Tau Calcio Altopascio, e di Augusto Rotolo, responsabile del settore giovanile dell’Aquila Sant’Anna. Sarà proprio quest’ultimo a coordinare questa nuova esperienza, che potrà contare su diverse sedi. Il Centro sportivo Vignini, per il bacino del centro storico e dell’immediata periferia zona est, il campo sportivo di Sant’Anna in via del Tiro a Segno, per i quartieri a ovest del centro, la rinnovata struttura polivalente delle Madonne Bianche per le zone di Sant’Alessio, Monte San Quirico, Mutigliano e frazioni limitrofe e, infine, il campo di Saltocchio, per il morianese e l’area nord del comune di Lucca.

«Si tratta di un accordo storico – commentano Antonello Semplicioni, Manuel Vellutini e Maurizio Matteoni, rispettivamente presidente, vicepresidente e responsabile organizzativo del Tau -. L’Aquila Sant’Anna è una società radicata, con una lunga storia e con la capacità di intercettare un gran numero di ragazzi. Grazie a questa collaborazione, che riuscirà a coprire un ampio bacino d’utenza, rafforziamo il brand Tau su Lucca e ci uniamo a un’altra forza per creare un progetto eccellente, pensato per formare e far crescere generazioni di ragazzini, un modello da cui prendere esempio, una scuola di vita, oltre che di calcio».

Parole di soddisfazione sono state espresse anche da Rotolo. «Siamo molto entusiasti per questa nuova iniziativa, che nasce anche in virtù di una grande stima reciproca – aggiunge -. Sono sicuro che creeremo un ottimo progetto: abbiamo inserito istruttori specializzati che seguiranno i ragazzi sotto ogni punto di vista. Inoltre, questa collaborazione darà un grosso aiuto alle famiglie che potranno portare i loro figli indifferentemente in una delle varie sedi, con la sicurezza che il lavoro sarà svolto in maniera coordinata e sotto il controllo del responsabile tecnico».

Le iscrizioni a Lucca Academy Tau sono già aperte e per prendere parte a questa nuova avventura è sufficiente recarsi al centro sportivo di Sant’Anna, in via del Tiro a Segno, oppure chiamare i numeri 339.5634449 (Stefano Brini); 338.9326011 (Bianchini).

«Grazie all’Academy Tau Lucca – conclude il direttore sportivo del Tau, Dante Lucarelli – aggiungiamo un altro tassello al nostro percorso di formazione. Un percorso di eccellenza basato su metodi innovativi, sviluppati secondo i programmi approvati dall’Inter, quindi sempre aggiornati e studiati in ogni minimo dettaglio».