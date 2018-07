Calcio a 5 amatoriale: anche la squadra lucchese alla finale di Rimini sognando il mondiale a Shangai

RIMINI – Ci sono anche tre formazioni toscane, di Lucca, Prato e Firenze tra le 32 finaliste di Gazzetta Dream Cup, il torneo organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Lega Nazionale Calcio Amatoriale (LNCA) e Umbro. La finale è in programma domani, sabato 14 luglio, a Rimini, presso il Centro Sportivo “La Cantera Del Mar”: una maratona di 12 ore, dalle 9 alle 21, con gare suddivise in 8 gironi su 2 campi da calcetto.

La squadra vincitrice vestirà i colori nazionali e rappresenterà l’Italia alla Coppa del Mondo di Calcio amatoriale a 5, che si terrà a settembre a Shanghai.

La finale si tiene alla vigilia della finale dei mondiali di calcio e proprio in omaggio alla Coppa del Mondo Umbro vestirà le 32 squadre finaliste di Gazzetta Dream Cup con 320 divise ispirate ai colori delle 32 nazionali Russia 2018. Umbro, storico brand britannico, vestirà anche gli arbitri della fase finale e durante le qualificazioni ha fornito ai centri sportivi che hanno ospitato le 32 tappe ben 1.320 pettorine, 350 palloni, 200 polo per lo staff coinvolto e 2.700 t-shirt regalate agli spettatori, senza parlare dei 10 kit (borsoni, tute, maglie, ecc.) fornite ad ognuna delle 32 squadre vincitrici, per un totale di 320 kit.

Tanti altri prodotti e gadget (sacche, t-shirt, adesivi e cartoline) saranno regalati sabato nell’Umbro Village, sul lungomare Tintori di Rimini, di fronte al centro sportivo dove si disputeranno le finali di Gazzetta Dream Cup (in corrispondenza del Bagno 26).

Non solo competizione, ma anche tanto spettacolo e sano divertimento con esibizioni e sfide di freestylers, dj set, street football e calcio balilla.

Presso l’Umbro Village, dove sarà esposta la collezione FW18 e si effettuerà la vendita di soccer tee e prodotti Umbro a prezzi promozionali, sarà effettuata la premiazione della squadra vincitrice di Gazzetta Dream Cup 2018.

«Umbro è il marchio più antico del mondo del calcio, fondato in Inghilterra nel 1924 dai fratelli Humphreys – sottolinea Francesco Montanaro, country manager Umbro Italy -, ed è tornato in Italia con l’obiettivo di salire sul podio dei brand nazionali nello sportswear e di diventare il marchio del cuore per tutti i ragazzi che amano lo street football, per chi crede che il calcio sia ancora uno sport autentico, giocoso e per tutti».

Queste le tre formazioni toscane che si contenderanno la finale mondiale di Shangai a Rimini:

Lucca, formazione “Brasile”: Luciano Bertocchini, Kalid Haoudi, Davide Di Salvatore, Andrea Miserendino, Luca Donati, Edison Islami, Jonathan Del Sorbo, Mustapha Ezzaki.

Prato, formazione “Friends”: Nicola Sambito, Jamal Jabar, Youssef Maarouf, Issam Chafiq, Matteo Nania, Ismail Dardouri, Mohammed Maarouf.

Sesto Fiorentino, formazione “Ciclone Viola”:Ejilli Elson, Tramonti Lorenzo, Garofalo Vittorio, Masti Alessandro. Poggini Tommaso, Frroku Giulio, Morosini Alessio.