Cade nel Condotto Pubblico in via del Fosso e viene trascinata via dall’acqua

LUCCA – Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per la donna che, questa mattina, è caduta nel Condotto Pubblico in via del Fosso nel centro storico di Lucca.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Porta San Gervasio: la donna è caduta nel fosso e alcune persone che si trovavano a transitare per quella strada hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi, chiamando la centrale operativa del 118.

Subito sul posto sono arrivate sia mezzi dei Vigili del fuoco che ambulanze, mentre la corrente – piuttosto forte anche a causa delle recenti piogge – aveva già portato la donna verso la sortita di San Colombano, dove solo una grata aveva fatto sì che la donna non proseguisse in questa sua tremenda corsa dall’incerto finale.

A salvare la donna sono stati i vigili del fuoco che, intervenuti prontamente, sono riusciti a tirarla fuori dall’acqua. A quel punto è intervenuto il personale sanitario, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca, dove è stata curata per ipotermia e delle contusioni. Le sue condizioni, comunque, non sono apparse gravi ai sanitari e se la dovrebbe cavare in breve tempo.

Sul posto anche i carabinieri di Lucca: a loro spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.