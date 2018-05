Cade da un’altezza di 4 metri per togliere un nido di api da un albero: ricoverato a Castelnuovo

VILLA COLLEMANDINA – Con tutta probabilità voleva togliere un nido di api o vespe da un albero del suo giardino, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra da un’altezza di circa 4 metri. La brutta avventura è avvenuta a un uomo di Villa Collemandina, in via Marconi, poco dopo mezzogiorno.

Appena avvenuto l’incidente, i familiari hanno dato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto uomini e mezzi per portare soccorso all’uomo: in un primo momento, la situazione è apparsa più grave di quello che realmente era e, quindi, è stato allertato anche l’elisoccorso ‘Pegaso’, del quale, però, non vi è stato bisogno, poiché i sanitari che operavano sul luogo dell’incidente sono stati in grado di stabilizzare l’uomo – che ha riportato un trauma alla testa e alla colonna vertebrale – e lo hanno accompagnato al pronto soccorso del ‘Santa Croce’ di Castelnuovo in codice giallo, per gli accertamenti e le cure necessarie a una completa ripresa.