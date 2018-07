C.LU.B assume autisti: al via la selezione

LUCCA – C.LU.B ha indetto una selezione finalizzata all´assunzione di personale autista da impiegare su servizi di Trasporto Pubblico Locale, Scuolabus e NCC.

I requisiti richiesti per presentare la propria candidatura sono:

• Patente di guida di categoria D e/o E in corso di validità.

• Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone in corso di validità per l’esercizio della professione;

• Pieno godimento dei diritti civili e politici;

• Non aver mai riportato condanne penali; • Non avere carichi penali pendenti.

Gli interessati a partecipare alla selezione, possono inviare il proprio curriculum vitae corredato da copia della patente e del CQC all´indirizzo e-mail lavoraconnoi@nullclublucca.it