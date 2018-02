“Burattini all’opera!” con il laboratorio dedicato al Gianni Schicchi di Puccini

LUCCA – Prende il via mercoledì 14 febbraio, nell’ambito dei progetti GiglioLab 2018, il laboratorio propedeutico di teatro di figura Burattini all’opera! condotto da Enrico Spinelli e Maria Teresa Elena della storica Compagnia di burattinai toscani Pupi di Stac creata a Firenze nel 1946 da Carlo Staccioli, che da allora incanta generazioni di bambini, ragazzi e adulti con gli inconfondibili pupi, marionette senza fili alte circa 60 centimetri, animate dal basso, uniche nella tradizione italiana.

Frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Liceo Artistico Musicale “Passaglia” e Compagnia Pupi di Stac, il laboratorio Burattini all’opera! fornirà le nozioni di base per un’efficace animazione e per il naturale movimento dei burattini all’interno di una “baracca”, il classico teatrino in miniatura con sipari, quinte, fondali e due piani scenici, il palcoscenico dove i burattini possono camminare, e un livello superiore dove appaiono nel modo più tradizionale.

Il laboratorio avrà come tema Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, l’atto unico che il librettista Giovacchino Forzano trasse dal celeberrimo episodio tratto dal Canto XXX dell’Inferno dantesco. Nella Firenze di fine Trecento, lo Schicchi viene chiamato in gran fretta dai parenti di Buoso Donati, ricco mercante appena spirato, perché escogiti un mezzo ingegnoso per salvarli da un’incresciosa situazione: il loro congiunto ha infatti lasciato in eredità tutti i propri beni ai frati, senza disporre nulla in favore dei suoi parenti… Tra mille peripezie, travestimenti, falsi testamenti e amori che sbocciano, la vicenda del Gianni Schicchi si snoda sul filo di un’ironia sferzante, sorretta dalla splendida musica del Maestro, interpretata per l’occasione dai burattini “animati” dei Pupi di Stac.

Il primo ciclo di otto lezioni avrà inizio mercoledì 14 febbraio e si terrà con cadenza settimanale ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 20.00, nei locali del teatro. Il costo del laboratorio, per ogni partecipante, è di € 100,00; per iscriversi, inviare un’e-mail a c.russo@nullteatrodelgiglio.it; per informazioni, chiamare il numero 349 85 62 191.