Buone notizie per i genitori di Capannori: l’asilo ‘Il grillo parlante’ aperto anche ad agosto

CAPANNORI – Per la prima volta l’asilo nido comunale ‘Il Grillo parlante’ di Capannori resterà aperto anche per tutto il mese di agosto grazie al progetto ‘Agosto al nido’.

L’amministrazione Menesini ha infatti deciso di destinare una parte delle risorse, pari a 261 mila euro provenienti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito del ‘Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione’ proprio all’apertura straordinaria estiva del nido d’infanzia situato in via Guido Rossa.

La frequenza sarà gratuita e le famiglie dovranno pagare solo il servizio mensa nel caso ne usufruiscano. I posti a disposizione sono 60 e sono riservati ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi che sono già iscritti agli asili nido comunali. L’ orario di frequenza massimo è 7.30-17.30.

«Il prolungamento dell’attività del servizio del nido comunale nel periodo di sospensione estiva è un servizio del tutto nuovo e molto importante sia dal punto di vista educativo che come supporto alle famiglie – afferma l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Molti genitori infatti lavorano anche durante il mese di agosto e in questo modo diamo loro la possibilità di affidare i propri figli in questo periodo ad una struttura che offre un servizio educativo di qualità e per di più a costo zero. Questa è solo una delle azioni che abbiamo deciso di intraprendere grazie ai fondi Miur per migliorare, sostenere ed implementare i servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni».

Per usufruire del servizio estivo dell’asilo nido comunale ‘Il grillo parlante’ è necessario presentare domanda con un apposito modulo da consegnare all’Urp del Comune dal 28 maggio al 6 giugno. Le domande, esclusivamente presentate dalle famiglie dei bambini già iscritti nei nidi comunali per l’anno educativo 2017/2018, saranno accolte in funzione del minore valore ISEE e dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di adesione.