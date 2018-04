Buone notizie dal mondo imprenditoriale: nel 2017 le imprese lucchesi hanno ripreso a investire

LUCCA – Dopo anni di flessione, nel 2017 gli impieghi vivi a Lucca sono cresciuti del +2,7%, con una prima inversione del ciclo negativo presente sin dall’inizio della crisi, mentre in Italia e in tutte le province toscane sono ancora in flessione. Lucca ha quindi riguadagnato alcune posizioni perse in passato a livello regionale e nazionale, con un andamento positivo proseguito anche nei primi mesi del 2018.

Tale risultato è legato a un recupero della domanda di credito delle aziende più grandi, in particolare del manifatturiero e dei servizi, e all’aumento del credito per investimenti a medio e lungo termine, superiore a tutte le province toscane. Resta invece una difficoltà nel ricorso al credito per le aziende più piccole.

Il sistema bancario ha risposto positivamente alla aumentata richiesta di credito da parte delle imprese, in particolare da quelle che si rivolgono ai mercati internazionali per espandere la loro attività.

La ripresa del ciclo degli investimenti riuscirà a portarci fuori dalla crisi?

Se ne parlerà l’11 aprile 2018 nel corso dell’annuale appuntamento della Camera di Commercio sull’andamento del credito in provincia, alle ore 11 presso la sede camerale in Corte Campana.

L’incontro fornirà un importante contributo per la conoscenza dell’economia provinciale: dopo i saluti Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Lucca, interverrà il Giuliano Dini, già direttore della filiale di Lucca della Banca d’Italia, che presenterà l’analisi dei principali andamenti degli aggregati creditizi nell’anno 2017, desumibili dalle informazioni statistiche ufficiali della Banca d’Italia.

Programma

Ore 10.45 – Registrazione dei partecipanti

Ore 11.00 – Introduzione di Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Lucca

Ore 11.15 – Relazione di Giuliano Dini, già Direttore della Banca d’Italia filiale di Lucca

Ore 12.00 – Dibattito

Ore 12.30 – Chiusura lavori