Bullismo all’Itc ‘Carrara’: ritorno in classe con lo psicologo per i ragazzi sospesi

LUCCA – «I ragazzi coinvolti nei fatti di bullismo stanno seguendo un percorso e sembrano decisi a voler voltare pagina e a dimostrare di non essere quelli che sono apparsi da quell’atto che loro stessi definiscono essere stato uno sbaglio». A dirlo è il preside dell’Itc ‘Carrara’, Cesare Lazzari, a margine della conferenza stampa di presentazione della app della polizia contro il bullismo ‘YouPol’.

Lazzari spiega che i ragazzi stanno seguendo un percorso per mantenersi al passo con gli altri studenti, aiutati anche dai compagni di classe per mezzo di appunti. «Abbiamo comunque dato a tutta la classe un po’ più di flessibilità per quanto riguarda compiti e interrogazioni – spiega il preside – perché gli studenti coinvolti nella vicenda sono a casa, ma anche per gli altri, i loro compagni, non è stata una vicenda semplice da gestire e hanno subito anche loro una forte pressione».

A questo proposito, il preside racconta che hanno già avuto due incontri con gli psicologi e, adesso, quando anche gli altri saranno rientrati in classe, lo psicologo tornerà per confrontarsi con i ragazzi e aiutarli ad affrontare questa fase sicuramente non semplice.

Per quanto invece riguarda il professore coinvolto nella vicenda «E’ regolarmente a scuola: adesso – prosegue Lazzari – dobbiamo capire cosa fare per far sì che episodi di questo genere no accadano di nuovo e aiutare con un protocollo preciso al quale attenersi anche altri insegnanti che vivano situazioni di questo tipo».

Il mese che Lazzari aveva detto era necessario, gli è effettivamente servito per avere in mano tutti gli elementi per valutare la vicenda.

Intanto non è arrivata alcuna istanza dalle famiglie degli studenti: «Anche nei mesi precedenti che scoppiasse questo caso – dice il preside con un po’ di amarezza – di chiacchiere ce ne sono state tante, ma di segnalazioni tali da poter agire non ve ne erano. Non c’è stata sicuramente la collaborazione della classe, ma nemmeno di alcune famiglie che probabilmente sapevano qualcosa in più. Forse non avevano abbastanza fiducia nel dirigente e nei professori, ma il fatto è che non sono scattate segnalazioni tali da poter agire».