Bullismo a scuola: riunione forze dell’ordine-scuola per una più stretta collaborazione

LUCCA – Il bullismo è stato al centro di un incontro che si è svolto in questura stamani e che ha visto la partecipazione del questore di Lucca, Vito Montaruli, del provveditore Donatella Buonriposi, del comandante provinciale dei carabinieri, Arcidiacono e dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria della provincia.

Ad emergere chiaramente dalla riunione è stato il fatto che la problematica non solo è presente ma è molto sentita in tutti gli ambienti scolastici e gli stessi dirigenti hanno chiesto la collaborazione delle forze dell’ordine per attuare gli interventi preventivi. Tra questi, è stato espressamente chiesta l’intensificazione di tutte quelle iniziative – già partite da tempo – che hanno lo scopo di educare alla legalità e di illustrazione delle tematiche del bullismo e della violenza di genere.

Questo sarà realizzato in collaborazione con la polizia, la cui presenza, comunque, può essere richiesta anche durante le normali attività.

«Quello di oggi è il primo di una serie di incontri – dice una nota della questura – che coinvolgeranno anche le scuole secondarie di primo grado e le scuole primarie, per fare in modo che anche i ragazzi più piccoli siano consapevoli del disvalore e delle conseguenze delle prevaricazioni nei confronti di coetanei e docenti».

Da parte loro, i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno evidenziato la necessità di segnalare per tempo le situazioni a rischio e di denunciare i fatti di reato che si siano eventualmente verificati all’interno delle scuole. Sono stati individuati dei referenti nelle forze dell’ordine ai quali i direttori scolastici potranno far capo se sarà necessario.

Il provveditore Buonriposi, invece, ha sottolineato che saranno messe in atto misure preventive, con linee guida univoche da applicare in tutti gli istituti della provincia: all’inizio di ogni anno scolastico, i regolamenti scolastici già in vigore saranno divulgati a tutti, con appositi corsi di formazione rivolti anche ai genitori.