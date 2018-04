Brutto colpo per la Geonova che a Montale non conquista la semifinale

LUCCA – Seconda di play-off amara per la Geonova che al Palabertolazzi di Montale fallisce la prima opportunità di conquistare le semifinali. In una partita che ha avuto molte similitudine con la prima giocata al Palatagliate, il Montale, come Domenica scorsa, è pronto con i motori accesi, in attesa del via sulla palla in aria.

Loni fa muovere il tabellone, e Della Rosa risponde infilando una bomba, Del Debbio va a canestro e Della Rosa ancora da fuori fa centro, Loni la mette da due e ancora una volta Della Rosa mette una tripla, è un Montale molto veloce che accelera, spingendo forte sul pedale del gas, il primo quarto si chiude sul 25/15, all’andata erano otto i punti di distacco alla prima sirena.

Il secondo quarto è ad appannaggio dei ragazzi di Piazza, a sostenere e spingere la squadra è Del Debbio, dodici dei diciannove punti fatti nel secondo quarto portano la sua firma, tre sono per De Falco, due per Romano dalla lunetta e due per Daniel, punti che permetto ai lucchesi di andare al riposo lungo sotto di soli quattro punti e fino a qui la partita è davvero quasi in fotocopia della precedente.

Al rientro in campo delle squadra però si intuisce velocemente che la seconda metà dell’incontro non sarà uguale a quello casalingo, anzi sarà difficile e complicato, un crollo verticale delle percentuali al tiro permette ad uno scatenato Montale di rifilare altri tredici punti alla Geonova.

Il quarto non si discosta dall’andamento del precedente tempino, a sette minuti dal termine i bianco/rossi sono sotto di ben venticinque punti, Piazza mette in campo quasi tutta la panchina, Pierini, Lombardi, Russo, Daniel e come quinto, a rotazione, Danesi, Loni e Romano, l’ultimo quarto va così a chiudersi sul 19/18 e sedici punti sono per i giovani della Geonova.

La partita si chiude con la vittoria del Montale per 80/62 spostando la serie a gara tre, di nuovo al Palataglate, Domenica 29/4 alle 18:30

Montale – Geonova

25/15 – 13/19 – 23/10 – 19/18

25/15 – 38/34 – 61/44 – 80/62

Montale

Della Rosa 11, Nesi 19, Tuci 9, Giusti 10, Magni 15, Navicelle, Cipriani 2, Magnini 7, Milani 3, Niccolai, Ngyela, Gai 4

All. Tonfoni

Geonova

Danesi, Del Debbio 16, De Falco 8, Romano 10, Loni 10, Russo 4, Lombardi 5, Pierini 5, Daniel 4, Giovannetti n.e

All. Piazza Ass Puschi