Briga allo Sky Stone and Songs presenta il nuovo ‘Che cosa ci siamo fatti’

LUCCA – Nuovo appuntamento con la musica e con i suoi protagonisti allo Sky Stone & Songs: domani (martedì 5) arriva Briga, che incontrerà i suoi fans nel negozio di piazza Napoleone, a partire dalle 15, quando presenterà il suo disco appena uscito ‘Che cosa ci siamo fatti’.

Briga, alias Mattia Bellagrandi, ha preso ispirazione per questo nuovo lavoro discografico dal romanzo che ha scritto ‘Novocaina – Una storia d’amore e di combustione’, di cui ‘Che cosa ci siamo fatti’ è la colonna sonora. Un disco che segna anche un cambiamento artistico per il cantautore romano che ha lasciato l’universo del rap per approdare a una musica più vicina al british pop: «Sono sempre stato un rapper atipico – ha recentemente dichiarato – e ho sempre legato strofe serrate a ritornelli melodici e aperti. Ho iniziato con il rap perché non ero sicuro della mia voce».

In questo album – di fatto un concept a tutti gli effetti – Briga esplora l’incapacità relazionale dei ragazzi e le loro insicurezze.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it.