Boxe: Salvatore Giuliano è stato convocato in Nazionale junior

LUCCA – Samuele Giuliano convocato in Nazionale Junior, la Pugilistica Lucchese si piazza al terzo posto in Toscana su 61 società Pugilistiche affiliate nel 2017 : il nuovo anno sportivo si preannuncia esaltante .

Si scaldano i muscoli e si ripassano i temi tattici migliorando la tecnica e la resistenza in queste sere nella Palestra dell’Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini in Viale Cavour attuale sede della Pugilistica Lucchese , il solidalizio sportivo del pugilato lucchese sembra non conoscere la parola inattività seppur temporanea : intanto incassa il terzo posto assoluto nella classifica regionale toscana per l’attività svolta nel 2017 in attesa della classifica ufficiale nazionale . Con 1947 punti la Pugilistica Lucchese stà dietro al Boxing Club Firenze ( 2065 punti di cui 1218 per organizzazione ) e primeggia la Boxe Mugello ( 1415 punti per organizzazione ) .La Pugilistica Lucchese totalizza solo 245 punti per manifestazioni organizzate su un totale di 1947 mentre primeggia nel settore giovanile e in quello amatoriale , purtroppo non si riesce a trovare uno spazio adeguato su Lucca per allestire almeno 5 o 6 riunioni pugilistiche in un anno sulla piazza cittadina , per il 2018 il Comune di Lucca sembra intenzionato ad ascoltare la Pugilistica Lucchese che ha partecipato al bando ufficiale degli eventi 2018 in programma a Lucca proponendo la realizzazione dei Campionati Toscani Senior ’18 nei giorni 20 , 21 e 22 aprile in una location a due passi dalle mura urbane .

Con un punteggio inferiore nella stagione 2016 la Pugilistica Lucchese arrivò 16° in Italia ,quindi ci sono le premesse per scendere ancora portando il nome della Città di Lucca anche nella elite del Pugilato Italiano . Nel frattempo il prossimo 17 Febbraio nel pomeriggio tre pugili lucchesi inizieranno la stagione con il turno preliminare dei senior 69 kg del Torneo Regionale “Nepi ” a Firenze : Mauro Massoni , Mattia Mori Ubaldini e Alessio Micheletti . Ma le notizie non finiscono qua perché è arrivata la convocazione per la composizione della squadra nazionale di Samuele Giuliano campione d’ Italia dei 75 kg schoolboy 2017 , adesso passato negli Junior : da domenica 11 fino a sabato 17 si allenerà presso il Centro di preparazione Olimpica dell’Esercito Italiano alla Caserma Cecchignola di Roma . Giuliano è allenato e motivato e sicuramente darà il massimo per riuscire a convincere i tecnici federali a schierarlo il prossimo 2 Marzo a Borgo San Lorenzo ( Firenze ) nel dual Match Italia – Bulgaria .