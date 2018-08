Bove: “App Teseo, un passo verso la modernizzazione del trasporto pubblico locale”

LUCCA – Con l’attivazione dell’App Teseo ci muoviamo nella direzione di modernizzare il trasporto pubblico locale per renderlo sempre più efficiente e rispondente ai bisogni dei cittadini. Oggi le App sono entrate nella nostra quotidianità ed è per questo che è stato deciso di promuovere questo strumento facilmente consultabile dal proprio smartphone. Orari, dettaglio delle corse e delle fermate: questo è solo il primo passo per arrivare a mostrare informazioni in “tempo reale” offrendo quindi un servizio sempre più al passo con i tempi in cui viviamo.

Inoltre a breve saranno collocate sette paline intelligenti nel territorio comunale: si tratta di un primo lotto di interventi che permetteranno di visualizzare anche il tempo di attesa per l’arrivo del bus.

Ringrazio Ctt Nord e tutti i soggetti che a vario titolo hanno permesso questa innovazione che ha grandi potenzialità e che si muove nella direzione di fare del trasporto pubblico locale uno strumento sempre più fruibile da parte di tutti. Rientrano in questo disegno sia la realizzazione delle linee LAM sia i lavori che hanno permesso di rendere alcune fermate completamente accessibili. Questa è la direzione in cui intendiamo proseguire permettendo ai cittadini un sempre più facile utilizzo dei mezzi pubblici incentivandone quindi la fruizione da parte di un numero sempre maggiore di persone e, di conseguenza, anche una maggiore attenzione per l’ambiente che ci circonda.

Gabriele Bove

Assessore alla mobilità, Comune di Lucca