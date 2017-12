Borse di studio: ll’IIS Galilei Artiglio di Viareggio si premia il merito

VIAREGGIO – Borse di studio per gli studenti meritevoli dell’IIS Galilei Artiglio. Ben 16 i riconoscimenti consegnati dalla dirigente scolastica Nadia Lombardi, agli alunni che hanno conseguito nel precedente anno scolastico una valutazione eccellente. I traguardi raggiunti da questi allievi sono gratificanti non solo per i ragazzi e le rispettive famiglie, ma anche per il sistema scolastico e per l’intera comunità, ecco perché l’IIS Galilei Artiglio ha deciso di stanziare ben 3 mila euro in favore degli studenti con i voti più alti.

Questi i nominativi e la media degli studenti premiati Nautico Artiglio: Leonardo Grottino 1C (media voti 8,31), Alessio Baldini 2 A (9,75), Lorenzo Barsottelli 3BCN (8,45), Melissa Micheli 4ACN (9,18), Gaetano Incorvaia 5 ACN (9,80). Istituto Tecnico Galileo Galilei: Massimo Bertozzi 1ET (8,45), L.D. 2 BT (8,17), W. B. 3CT (8,33), Andrea Dini e Federico Pardini 4 CT a pari merito con una media di 9,11 e infine Gabriele Romanini della 5 AT (9,70). Liceo Scientifico: A. G. P. 1BS (media voti 8,50), Filippo Spinelli 2BS (9,10), L. D. 3AS (9,18), Luca Musetti 4BS (9,55) e Francesco Bianchini 5AS (9,64). La dirigente scolastica è andata a complimentarsi personalmente con ogni studente ed oltre al premio in denaro ha consegnato ai ragazzi un attestato in pergamena e il testo Lucca a Fumetti, misteri e leggende di Maria Pacini Fazzi Editore.