Borse di studio in memoria di Pierluigi Guidi al ‘Boccherini’: ecco chi le ha vinte

LUCCA – Tre studenti dell’Istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” si sono aggiudicati altrettante borse di studio istituite grazie alla generosità di Anna Maria Stefani, che ha voluto dedicarle alla memoria del marito, Pierluigi Guidi.

Borse e vincitori sono stati presentati questa mattina (giovedì 21 giugno) al “Boccherini”, alla presenza del direttore dell’istituto, Fabrizio Papi, di Anna Maria Stefanie dei giovani musicisti Greta Doveri, Chiara Foti e Monika Maldonado.

«Voglio concludere la vita facendo qualcosa di bello». Così la signora Stefani ha spiegato la donazione di 3mila euro al conservatorio cittadino, con la quale ha interamente finanziato le tre borse di studio (una per uno studente dei corsi pre-accademici, una per uno studente del Biennio e una per il Triennio).

Dopo una laurea in lingue e letterature straniere, Anna Maria Stefani ha passato due anni negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio. Rientrata a Lucca, ha insegnato lingua e letteratura inglese al liceo scientifico “A. Vallisneri” per circa 30 anni, sposando nel frattempo Pierluigi Guidi, medico, appassionato cultore di musica. Dopo 33 anni di matrimonio, Guidi è recentemente venuto a mancare e proprio alla sua memoria la signora Stefani ha deciso di dedicare le tre borse. «Sono felice di poter sostenere un’iniziativa utile per questi giovani, per l’impegno che loro mettono nello studio e per un istituto prestigioso qual è il “Boccherini”», ha concluso.

Severissima la selezione, con gli aspiranti borsisti che hanno dovuto superare un complesso esame che prevedeva l’esecuzione di programmi di una durata compresa tra i 20 e i 50 minuti, a seconda del livello degli studenti. A comporre la commissione due esterni (Federico Rovini, direttore del Conservatorio Puccini di La Spezia, e il maestro Egisto Matteucci) e due membri interni (i docenti Pietro Rigacci e Simone Soldati).

Nonostante la difficoltà del concorso, si sono presentati diciannove studenti provenienti anche dall’estero, iscritti alle classi di chitarra, pianoforte, flauto, viola, clarinetto e canto.

A vincere la selezione sono state tre ragazze: la chitarrista Monika Maldonado, la cantante Greta Doveri e la flautista Chiara Foti.

«Le selezioni hanno confermato l’alto livello di preparazione dei nostri studenti – ha commentato Papi – rimarcata dai membri esterni della commissione, e questo ci fa particolarmente piacere, così come ci fa piacere offrire ai ragazzi un’opportunità in più, grazie proprio a queste nuove borse».

Pochi mesi fa, nel novembre 2017, Anna Maria Stefani aveva fatto un’altra importante donazione all’istituto, sempre in memoria del marito: un’aula-ascolto e una collezione di circa duemila cd e vinili da ascoltare grazie a un impianto di alta qualità e a due diffusori della Magnepan, installati nella sede del conservatorio.