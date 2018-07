“Borgo è bellezza 2018”: la quarta serata alla centrale idroelettrica di Piano della Rocca

BORGO A MOZZANO – Giovedì 2 agosto, alle ore 21, si terrà presso la Centrale Idroelettrica Enel Green Power di Piano della Rocca la 4a serata di Borgo è Bellezza 2018. Grazie alla collaborazione degli organizzatori di “Borgo è Bellezza” con Enel Green Power, Unità Territoriale di Lucca – Unità Esercizio di Piano della Rocca, ci sarà l’opportunità di coniugare energia e astronomia: ospite e relatore dell’evento, infatti, sarà Sauro Donati, presidente dell’Osservatorio Astronomico del Monte Agliale, che illustrerà l’energia in “maniera stellare “ conducendo i partecipanti tra luci e scosse, a partire da Niccolò Tesla, figura e personaggio a volte non troppo ricordato. La serata è a ingresso libero, facilità di raggiungimento e di parcheggio.

A fine spettacolo, Enel Green Power aprirà le porte della Centrale permettendo di visitare l’impianto e di ammirare i meravigliosi affreschi nel salone d’ingresso, dove sarà allestita anche una mostra fotografica sulla storia dell’impianto, curata da Pierluigi Salsini, assistente tecnico di Enel Green Power. A chiusura della serata anche un buffet offerto dalla comunità di Piano della Rocca e da Enel Green Power.

L’impianto Enel Green Power di Piano della Rocca costituisce un “gioiello” per il territorio dal punto di vista di produzione di energia rinnovabile, ma anche per l’eccellenza tecnologica e l’architettura: la centrale, infatti, fu costruita alla fine degli anni ’30 e nel 2011 è stata ristrutturata in buona parte dei suoi elementi tecnici. Con una potenza di 23 MW è in grado di produrre mediamente circa 79 milioni di kWh annui, pari al fabbisogno energetico di circa 30.000 famiglie. Grazie a questa energia elettrica da fonte rinnovabile, ogni anno viene evitata in atmosfera l’emissione di 56.000 tonnellate di CO2. Sempre nel 2011 l’impianto di Piano della Rocca è stato ristrutturato anche nella sua componente artistica e storica: si è infatti proceduto al restauro delle opere risalenti agli anni ’40, create sullo stile liberty dell’epoca, dallo scultore livornese Angiolo Vannetti e dall’architetto fiorentino Ugo Giovannozzi che abbelliscono l’edificio della Centrale.

Per la generazione di energia, l’impianto utilizza l’energia dell’acqua che, accumulata nel complesso reticolo di invasi che regola l’asta del Serchio, dopo aver consentito la produzione di energia negli impianti a monte, viene derivata nel Bacino di Turrite Cava e da qui convogliata all’impianto di Piano della Rocca. Il salto di 80 metri consente di mettere in rotazione le turbine idrauliche, che a loro volta attivano l’alternatore per produrre elettricità. Tramite un trasformatore l’energia prodotta alla tensione di 15 kV viene elevata a 132 kV e immessa sulla rete di trasmissione in alata tensione. L’acqua, restituita dalle opere di scarico, prosegue poi il suo corso per generare altra energia, in corrispondenza degli impianti situati a valle, e per soddisfare le esigenze irrigue del territorio, grazie ad una fitta rete di opere e canali a cielo aperto.

“Con 17 impianti e 12 invasi nella Valle del Serchio – dichiara Matteo Bossi, responsabile Enel Green Power dell’Unità Esercizio di Piano della Rocca – Enel contribuisce a circa il 12% del fabbisogno energetico delle province di Lucca e Pistoia: centrali che sono soprattutto “fabbriche di energia” pulita e rinnovabile. Enel Green Power è onorata di ospitare una manifestazione culturale così importante, in collaborazione con le istituzioni e il tessuto associativo locale, perché l’impegno dell’azienda elettrica è di produrre valore nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, con grande attenzione alle persone e al territorio”.