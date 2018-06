Borgo a Mozzano: parte da Cerreto la politica dei piccoli parcheggi funzionali

BORGO A MOZZANO – «Nell’ultima giunta comunale abbiamo approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio a Cerreto, da realizzarsi nella zona adiacente il cimitero – a spiegarlo in una nota è il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Coerentemente con quanto abbiamo previsto in bilancio, questa estate saranno realizzati nuovi parcheggi funzionali in zone strategiche, molti graditi dalla popolazione. Si inizia con Cerreto, con un investimento di 12mila euro».

Il nuovo parcheggio consentirà di ottenere sei nuovi posti che, oltre a soddisfare esigenze dei residenti e di chi si reca al cimitero, consentirà di risolvere i disagi della circolazione sulla via di accesso all’area cimiteriale stessa. «L’intervento – prosegue Andreuccetti – sarà realizzato eseguendo uno scavo di sbancamento al fine di arrivare al piano della confinante strada. A contenimento del terreno soprastante l’area sarà realizzato un muro di sostegno in pietra».

L’area carrabile sarà realizzata con pavimentazione drenante. Le operazioni per la realizzazione dell’opera occuperanno un lasso di tempo di quindici giorni dal momenti in cui inizieranno. «La politica dei piccoli parcheggi funzionali – conclude Andreuccetti – consentirà di migliorare la qualità della vita di molti cittadini, intervenendo in località più disagiate che da tempo ne hanno bisogno».