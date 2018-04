Borgo a Mozzano chiede 700mila euro per interventi sulle scuole

BORGO A MOZZANO – L’amministrazione di Borgo a Mozzano prosegue la realizzazione di grandi e indispensabili progetti per lo sviluppo del territorio comunale.

«Recentemente – afferma il sindaco Patrizio Andreuccetti – abbiamo partecipato al bando della Regione Toscana per 700mila euro per ”Efficientamento Energetico” da destinarsi alla Scuola Elementare di Borgo a Mozzano ed al Palazzo Comunale».

I progetti presentati sono relativi alla realizzazione di due importanti obiettivi, fortemente voluti dalla mia Amministrazione: l’efficientamento energetico della scuola elementare di Borgo a Mozzano per un totale finanziabile di 250mila 784 euro e il palazzo comunale, per un totale finanziabile di 423mila 757 euro.

Nel primo caso sarebbero una spesa in meno per il Comune (o fondi liberabili per altre opere) nel quadro economico di 1,6 milioni di euro della riqualificazione complessiva delle strutture scolastiche.

«Nel secondo caso – conclude Andreuccetti – saranno fondi destinati ad un nuovo progetto per rendere più efficiente il patrimonio comunale; per in entrambi i casi è prevista la sostituzione della caldaia e il rifacimento complessivo degli impianti».