Bonturi (Pd): ‘Ponte sul Serchio, idea concreta di sostenibilità adesso realizzabile’

LUCCA – «Una notizia importantissima che apprendiamo con grande soddisfazione». Ad affermarlo è Renato Bonturi, segretario comunale del Partito Democratico di Lucca, a proposito della variazione di bilancio approvata dalla Provincia di Lucca che prevede anche le risorse finanziarie per il ponte sul Serchio.

«Questo atto amministrativo infatti consente all’amministrazione provinciale di diventare a tutti gli effetti l’ente gestore ed attuatore di un’opera strategica che attendiamo da anni, essenziale alla sicurezza dei collegamenti e della popolazione e al miglioramento complessivo del sistema di mobilità lucchese», dice il segretario comunale del Pd.

«Un’idea concreta di sostenibilità infatti – prosegue Bonturi – deve contemperare le esigenze delle imprese e dell’occupazione con l’attenzione alla qualità della vita dei cittadini e la tutela dei beni culturali, altrimenti rischia di rivelarsi incompleta».

Bonturi afferma: «Oggi diamo anche una risposta a chi nel tempo non ha perso occasione per avanzare dubbi sulla effettiva volontà di realizzare il nuovo ponte, mettendo in discussione la correttezza dell’operato degli amministratori che hanno lavorato affinché Lucca si dotasse di questa infrastruttura fondamentale».

«Come Partito Democratico di Lucca esprimiamo pertanto la nostra soddisfazione e ringraziamo quanti si sono spesi a tutti i livelli istituzionali per questo risultato, ponendo il ponte sul Serchio tra le opere prioritarie per la nostra città e l’intero territorio provinciale. Una menzione doverosa anche per quei cittadini che non hanno mai smesso di sollecitare le istituzioni, richiamandole alla necessità di velocizzare gli sforzi per la realizzazione dell’opera».

«Non resta che attendere l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, che siamo certi la Provincia predisporrà celermente, in modo da poter dare inizio ai cantieri nei primi mesi del prossimo anno».