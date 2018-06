Boccherini: un inizio di giugno interamente dedicato alla chitarra classica

LUCCA – È tutto dedicato al Guitar Festival, l’iniziativa dedicata alla chitarra classica della stagione Open dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, l’inizio del mese di giugno. Tre concerti in due giorni con le sei corde” protagoniste e musicisti giovanissimi o già affermati.

Lunedì 4 giugno, alle 21, all’Auditorium “Boccherini”, sarà ospite del Guitar Festival Andrea De Vitis, con il suo recital “Hika”, ispirato dall’omonima opera del grande chitarrista e compositore Leo Brouwer, a cui il Festival quest’anno è dedicato.De Vitis è considerato uno dei chitarristi più interessanti della sua generazione. Negli ultimi anni ha vinto più di 25 premi in prestigiosi concorsi internazionali e, per i suoi meriti artistici, ha ricevuto la “Chitarra d’oro per la giovane promessa 2013” nell’ambito del XVIII Convegno Internazionale “Pittaluga” di Alessandria. La sua intensa attività concertistica lo ha portato a esibirsi come solista in prestigiose sale da concerto in Italia e in Europa, ottenendo il consenso di pubblico e critica. In programma musiche di Johann Kaspar Mertz (An Malvina, Scherzo, Fantaisie hongroise op. 65), Alexandre Tansman (Cavatina – Danza pomposae Pièce en forme de Passacaille), Johann Sebastian Bach (Ciaccona dalla Partita BWV 1004 per violino), Leo Brouwer (Hika – In memoria di Tōru Takemitsu) e Marco De Biasi (Lumen et umbrae – Tributo a to Tōru Takemitsu).

Due i concerti in programma per martedì 5 giugno, entrambi tappe della “maratona Brouwer”, l’integrale delle opere per chitarra del compositore cubano che verrà eseguito durante il Guitar Festival. Il primo concerto si terrà alle 18(Auditorium “Boccherini”) e vedrà protagonisti gli allievi della classe di chitarra dei corsi pre-accademici dell’istituto tenuti dai Maestri Dario Vannini e Arody García. I giovani musicisti interpreteranno gli Estudios Sencillose i Nuevos Estudios Sencillos di Brouwer.

Alle 21,sempre all’Auditorium “Boccherini”, dieci allievi della classe di chitarra del biennio e del triennio dell’istituto eseguiranno altrettante opere di Leo Brouwer, compresi tre brani mai eseguiti prima in Italia. Lucia Guerra suonerà An Idea – Passacaglia para Eli; Pia Reising la Suite n. 1 – Antigua; Stefano Vivaldini la Suite n. 2 in re maggiore; Davide Giannotti Tres piezas latinoamericanas; Gioacchino Spoto Barbagallo l’Elogio de la Danzae Gabriele Lanini il Rito de los Orishas. I tre inediti saranno invece suonati da Riccardo Guella (Danzas rituales y festivas n. 1), Emanuele Volpi (Danzas rituales y festivas n. 2) ed Emanuele Pauletta (Danzas rituales y festivas n. 3).

I concerti sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it