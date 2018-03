“Blu Tube”: una nuova avventura per imparare a tutelare un bene prezioso come l’acqua

LUCCA – Si chiama “Blu Tube – chi porta l’acqua a casa” il nuovo progetto dedicato all’educazione ambientale voluto dal Comune di Lucca e realizzato e prodotto da Geal Spa, con la preziosa collaborazione di Lucca Crea e LudoLega Lucchese. Il gioco è stato presentato oggi nella Scuola Primaria E. Pistelli di Nozzano, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua istituita dall’Onu. Dopo Scarty, il percorso educativo che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti impegnati nell’apprendimento delle modalità per attuare una corretta raccolta differenziata, questa volta a essere protagonista è un prezioso bene comune: l’acqua. Il tutto, anche per questo progetto, coadiuvato da un gioco e un concorso, entrambi creati ad hoc.

Saranno coinvolti gli alunni di 38 classi delle scuole primarie, terze e quarte, dei sette Istituti Comprensivi del territorio comunale in un progetto che oggi ufficialmente decolla e che si concluderà definitivamente durante Lucca Comics & Games 2018 con l’attesa finalissima. Il concorso ideato per raccogliere punti e proseguire quindi il viaggio si articola in diverse fasi: dal gioco in classe e a casa, passando dalle visite ai “luoghi dell’acqua”, fino ai Torneoni.

Il gioco da tavolo è ideato da Red Glove e si articola in modo che i giocatori possano costruire una città il più possibile efficiente. Con 88 tessere a disposizione i bambini potranno costruire un acquedotto, migliorare gli edifici, riparare i guasti e dunque imparare divertendosi i comportamenti “amici” dell’acqua. Il percorso educativo si apre con “Per non affogare in un bicchier d’acqua”, la fase in cui i ludo educatori faranno visita a tutte le classi partecipanti per spiegare i meccanismi del gioco e del concorso. Si continua poi con “Tira l’acqua al tuo mulino”: i bambini potranno accumulare punti giocando a scuola, con gli amici e a casa con i parenti. Inoltre in questa fase il punteggio cresce se vengono realizzati video con cui promuovere l’uso corretto dell’acqua e visitando un “luogo dell’acqua” tra i 26 censiti sul sito www.blutubegeal.it. Le attività (partite e visite) dovranno essere fotografate e inviate al team che segue il progetto attraverso mail o whatsapp. Si arriva poi al momento dei Torneoni al Foro Boario intitolati “La classe non è acqua”: il 16, il 23 e il 28 maggio appuntamento con le grandi sfide dal vivo con le classi che saranno arrivate nei primi posti della classifica. Da questi appuntamenti emergeranno le classi che accederanno alla finalissima per decretare la classe “Campione Blu Tube 2018”.

“Per le ultime generazioni, l’uso dell’acqua è diventato un gesto quotidiano naturale – dice Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca – noi vogliamo porre l’attenzione su questo gesto. Lucca è un bacino idrico vitale per il territorio comunale e quello circostante, e l’acqua è un punto di riferimento per la vita civica”.

“Nel modulo vincente di Scarty e Sistema Ambiente abbiamo inserito Blu Tube e Geal – aggiunge Francesco Raspini, assessore comunale all’ambiente – e ci aspettiamo un altro successo. La grafica del gioco dice molto perché dà uno sguardo complessivo di tutto il ciclo, dalla falda alle nostre case”.

“Dietro al patrimonio dell’acqua c’è un sistema – spiega Giulio Sensi, presidente di Geal – e con questo gioco vogliamo che le famiglie lucchesi imparino a conoscerlo. Oltre che prezioso, specie in quest’epoca di cambiamenti climatici, l’acqua è per noi un patrimonio anche culturale e il nostro obiettivo è diffondere questa consapevolezza”.

“Blu Tube si inserisce nella tradizione ludico-educativa di Lucca Comics & Games – aggiunge Andrea Parrella, head of sales di Lucca Crea Srl – dai tempi di Terre di Optimalia fino al recentissimo Scarty, abbiamo inteso il gioco come strumento non soltanto di intrattenimento, ma anche di crescita culturale e sociale, questo anche grazie all’apporto fondamentale della LudoLega Lucchese”.

“Prosegue una splendida collaborazione legata al gioco – conclude Anna Rugani, dirigente scolastico dell’Istituto 7 -. Il gioco è un lavoro di tipo collaborativo e pertanto lo abbiamo inserito nel nostro piano di offerta formativa”.

Non resta quindi che mettersi in gioco in questa competizione in cui a vincere sono i comportamenti virtuosi e che permette alle giovanissime generazioni di conoscere da vicino la conoscenza del sistema integrato e del ciclo dell’acqua. Si crea in questo modo una narrazione innovativa sull’acqua e sulla sua preziosa tutela per un futuro sostenibile. I bambini diventeranno inoltre portavoce anche tra amici e parenti di un corretto utilizzo del bene acqua contribuendo alla diffusione delle buone pratiche.