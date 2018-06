Bindocci sull’accordo per la Rsa Villa Santa Maria: ‘Le condizioni dei lavoratori peggioreranno e la colpa è dell’amministrazione’

LUCCA –

L’accordo raggiunto è sicuramente il miglior accordo possibile, anche per la grande esperienza di sindacalisti come Massari, Casciani e Bernicchi. I numeri ricollocati sono importanti. Resta l’amaro in bocca di una partita dove comunque le condizioni dei lavoratori peggioreranno e dove poco meno di venti persone – proprio quelli con profili professionali più deboli- avranno enormi difficoltà a trovare lavoro.

Dobbiamo lamentare che nonostante l’impegno preso in Consiglio Comunale di informare il Consiglio sulla vicenda le notizie le abbiamo apprese dalla stampa. Anche se va detto che se l’assessore Del Chiaro quando viene non parla – come nell’ultimo consiglio sul tema – forse abbiamo capito di più così, ma dimostra lo scarso rispetto verso l’istituzione consiliare.

Dunque un plauso ai sindacati, e la solidarietà a tutti gli operatori, fermo restando che le responsabilità del problema sono interamente della amministrazione che ha fatto proroghe senza organizzarsi fino a che il problema è diventato drammatico. E che solo quando la abbiamo smascherata sulla stampa e con i consigli comunali straordinari ci ha messo la testa e qualche risorsa.

Resta ora da verificare la trasparenza nelle assunzioni, le condizioni di lavoro, le condizioni dei pazienti e le assunzioni di quelli che ad oggi vanno nel bacino, perché finita la Naspi con il posto nel bacino non si fa la spesa.

Massimiliano Bindocci

Consigliere Comunale e Portavoce del Movimento 5 Stelle