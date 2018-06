Bindocci (M5S): ‘Sia il turismo motore della città di Lucca’

LUCCA – Abbiamo fatto passare qualche giorno dall’intervista che Daverio ha concesso ad un giornale locale parlando di turismo ed offrendosi per un “briefing” sul turismo cittadino.

Abbiamo sperato che dal palazzo dell’amministrazione comunale, il sindaco, l’assessore Ragghianti esternassero il loro plauso per la disponibilità di un personaggio così noto e preparato.

Ma non ci giunge alcuna notizia, forse non sono piaciute le parole non troppo elogiative sull’azione dei politici che hanno governato la città in questi anni.

Certo la città trasformata in paninoteca perenne per una massa di turisti mordi e fuggi non è l’ideale per una città piccola, bellissima, ma delicata.

Una città che nell’ultimo secolo ha sofferto l’egemonia di Firenze che iniziò depredando i mobili e l’arredamento di palazzo ducale e continua tuttora. Una città che ha permesso che villa reale a Marlia fosse venduta ad un privato, in veneto con le loro ville attraggono turismo, noi compratori.

Una città che ha visto la candidatura UNESCO bocciata 2 volte eppure avevamo politici in commissione cultura, forse impegnati più sulle fortificazioni e della Garfagnana beneficiari di ingenti finanziamenti, che sulle ville lucchesi e sulle candidature UNESCO.

La città grazie all’insipienza dell’amministrazione si sta riempiendo di contenitori vuoti o sottoutilizzati, vedi Cavallerizza, San. Romano etc. mentre tesori nascosti al pubblico giacciono all’archivio di stato e nei magazzini. Avevamo chiesto che Palazzo Ducale uscite Provincia e Prefettura potesse ospitare le opere ed i tesori adesso nascosti, non ne abbiamo notizia. Abbiamo visto chiudere l’Ostello con la sua capacità ricettiva di 140 posti letto. Abbiamo visto i musei chiusi nei ponti. Abbiamo un Teatro del Giglio che dovrebbe essere il teatro pucciniano d’eccellenza, ma se non avevamo la determinazione di un privato che per anni ha lottato per Puccini a Lucca, l’unica cosa che restava di Puccini a Lucca era la statua.

Bene se l’amministrazione continuerà ad esser sorda all’offerta di Daverio perché non hanno bisogno di consiglio dovremo esser noi come M5S di Lucca a chiedere che venga contattato Daverio, che venga fatto almeno un convegno dove lui ed altri esperti possano dare dei consigli, degli indirizzi per uno sviluppo turistico più ordinato e proficuo della città e del suo territorio.

Se anche dopo questa sollecitazione non si dovesse muover nulla ci faremo carico direttamente di organizzare un simile convegno sul futuro del turismo in lucchesia. Contatti: m5s.lucca@ null mail.com

Una riflessione sul Turismo serve sennò se ne parla solo per alzare le tasse, soggiorno, cosap ecc ecc.