Bindocci (M5S) risponde a Pasquini: ‘Il M5S è per un turismo di qualità e con le imprese che rispettano le regole’

LUCCA – Non scendo al livello degli attacchi personali. Rimaniamo nel merito.

Sulla COSAP le associazioni di categoria non hanno sostenuto le opposizioni che hanno fatto anche un C.C. straordinario

Il M5S è per un turismo di qualità e con le imprese che rispettano le regole.

In merito alle affermazioni del sig. Rodolfo Pasquini, il suo livore cerca di nascondere solo la figura barbina di Confcommercio sulla gestione della partita COSAP e sulla massiccia adesione dei ristoratori del centro alla nostra richiesta di applicazione delle regole nel centro storico.

Pasquini non si arrabbi con me, ma con se stesso, spero anche che nessuno se la prenda con chi ha sottoscritto il nostro appello.

Io ho molto rispetto per gli interlocutori ed anche per Confcommercio, semplicemente su questa vicenda non ho condiviso alcune scelte. Il livello delle offese personali non mi appartiene.

Quindi non risponderò a nessun attacco personale, la parte piena di inesattezze e volutamente offensiva sulla mia persona si commenta da sola e misura la pochezza di chi la scrive.

L’unica parte che mi interessa chiarire sulla stampa è questa.

Il Movimento 5 Stelle vuole per Lucca uno sviluppo turistico di qualità che anziché basarsi su moratorie o tasse che si alzano, o peggio sulla politica delle tre carte, fondi la gestione della Lucca turistica sul rispetto delle regole relative ai criteri igienico-sanitari, sul decoro urbano e sulla promozione del territorio.

Proprio sul rispetto delle regole abbiamo chiesto un incontro al Comune. Nient’altro.

Il fatto che oltre venti ristoratori abbiano controfirmato il documento che – scritto a penna abbiamo tirato giù insieme ad un ristoratore del centro – dimostra che i problemi che poniamo sono sentiti.

In merito alla domanda dove ero come Consigliere del Movimento 5 Stelle quando il Consiglio Comunale approvava l’aumento della COSAP, ebbene io ero in consiglio Comunale a battermi, come consigliere ho chiesto ed ottenuto – insieme ad altri colleghi- come primo firmatario un Consiglio Comunale Straordinario proprio per evitare questo aumento.

Ebbene chi non c’era a darci manforte in nessuno dei due consigli Comunali erano proprio le associazioni di categoria, e secondo me anche per questo il Comune ha tirato dritto.

Ora chiediamo il rispetto delle regole, Pasquini anziché rimanerci male ed attaccarmi personalmente in modo infantile farebbe bene a far sì che la sua associazione di categoria ci sostenesse.

Massimiliano Bindocci

Consigliere e Portavoce Movimento 5 Stelle