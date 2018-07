Bindocci (M5S): ‘Aumento delle tariffe di Ctt Nord: oltre al danno, la beffa. Tutti a casa’

LUCCA – L’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale è la riprova del fallimento delle politiche di settore da parte del Pd e accoliti a Lucca e in Toscana

L’amministrazione del Comune di Lucca non può certo lamentarsi perché complice di tanto scempio. E la storia del Clap che falliva è una novella poco creduta anche da chi la racconta.

Secondo ogni più banale logica di convivenza moderna il trasporto pubblico locale andrebbe incentivato e rilanciato. Invece ad oggi ci sono mezzi più vecchi (dati drammatici del CTT, e di mezzi nuovi ad oggi solo parole) servizi peggiorati (ricordiamo Il servizio di Striscia), personale in difficoltà (disdetto in modo unilaterale accordo interno), sicurezza autoreferenziale (non c’e nemmeno la RLS), e ora anche servizi più cari.

Abbiamo da tempo chiesto una commissione specifica in materia, e siamo stati gli unici a contestare i dirigenti del CTT quando sono venuti alle precedenti commissioni. Proprio stamani abbiamo sollecitato una convocazion dei vertici di CTT in Comune a LUCCA.

Capiamo l’imbarazzo del Comune di Lucca e della regione TOSCANA. I cittadini devono riprendere in mano il trasporto pubblico locale per muoversi meglio e per vivere meglio. L’equazione servizio peggiore + servizio rincarato + personale bistrattato dà un solo risultato = vergogna e tutti a casa.

Massimiliano Bindocci

Portavoce e consigliere comunale Movimento 5 Stelle