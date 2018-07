Bindocci (M5S) all’attacco del Comune: ‘Ennesimo consiglio farsa’

LUCCA – La maggioranza ha voluto votare per forza in poche settimane un regolamento di polizia urbana, che era immutato dagli anni 40 del secolo scorso. Il testo proposto risulta scoordinato e assolutamente incoerente, è il frutto di reliquie storiche e della bramosia di protagonismo di qualche “aspirante poltrone” della maggioranza che ha presentato un testo pieno dei divieti più disparati – dalla colomba al gabbiano, dalle palle di neve ai giochi in strada, dalle grate ai panni stesi passando per i decibel e l’accattonaggio molesto-. Insomma un guazzabuglio di regole disorganiche assolutamente inutile dove si proibisce un sacco di cose in ordine sparso.

La procedura di voto scelta violava a parere del M5S le regole del consiglio comunale, si sarebbe dovuto votare articolo per articolo (art 40 del regolamento anche perché nella riunione dei capigruppo fatta a inizio consiglio non era stato dato il consenso al voto in unica soluzione. ) La soluzione adottata ha creato caos e ha privato il Consiglio anche degli interventi con dichiarazione di voto. Voto dunque a nostro parere irregolare e dibattito di fatto mutilato. Per questo come consiglierei M5S è stato chiesto alla Prefettura di incontrarla perché intervenga e ripristini il rispetto delle regole democratiche e i diritti delle minoranze

Dispiace per Lucca aver utilizzato solo parzialmente uno strumento che potrebbe essere utile per la città, un regolamento sarebbe utile ma fatto bene e non solo per fregiarsi della stella di averlo fatto senza dotarlo di una coerenza e omogeneità.

Una grida manzoniana che fa venire in mente il Gattopardo laddove esprime il concetto dove si cambia tutto affinché non cambi nulla. Mentre il M5S vuole cambiare davvero Lucca.

Massimiliano Bindocci

Consigliere e portavoce Movimento 5 Stelle