Bindocci interviene a gamba tesa su Sistema Ambiente e sull’aumento della Taric

LUCCA – Massimiliano Bindocci del Movimento 5 Stelle interviene in merito all’aumento della Taric e sul bilancio di Sistema Ambiente. «Oggi – dice il consigliere Pentastellato – nella Commissione Bilancio e Lavori Pubblici sono state presentate da Sistema Ambiente, presente Matteo Romani, e dagli assessori Raspini e Lemucchi le prospettive e la situazione di bilancio di Sistema Ambiente ed è stata illustrata la richiesta di aumentare la tariffa di circa il 5%, la Taric appunto».

Bindocci spiega che «il piano finanziario per il 2018 è di 23 milioni di euro ed aumenta di circa 1,2 milioni rispetto a quello del 2017 (21,8 milioni di euro). In percentuale si tratta in un aumento del 5,2% che i cittadini si ritroveranno a dover pagare in bolletta. Le motivazioni dell’aumento addotte, sono state quelle del costo del personale e quelle del fondo rischi».

«Ma il problema – prosegue Bindocci – è che si dovrebbe fare una verifica attenta su tutte le spese, consulenze, investimenti, gestione rifiuti da smaltire e altre voci. Il costo del personale, in realtà, con un contratto che -purtroppo- ha aumentato le ore lavorate riguarda in realtà solo le spese in contributi per la fine delle agevolazioni, e pertanto era prevedibile».

E interviene anche in materia di personale per la quale «si dovrebbe valutare – per una questione di pari condizioni a parità di mansioni l’opportunità di reinternalizzare i servizi appaltati oltre che di aumentare gli organici molto carenti e non sostituiti adeguatamente».

«La scelta fatta poi sul fondo rischi – prosegue – che fa aumentare le tariffe per i cittadini è discutibile e frutto di errori passati, ma è pagata dai cittadini, era un dovere della amministrazione contestualmente fare delle azioni per evitare che questa operazione gravasse in misura così alta. Il problema era noto, per cui questo aumento è la conseguenza di una serie di errori previsionali, non è caduto un meteorite su Sistema Ambiente, si è fatta una programmazione di bilancio sbagliata ed ora la si vuol correggere in un paio di anni. Come Movimento 5 Stelle rispetto ad un aumento così alto abbiamo votato contro e abbiamo proposto una commissione di indagine per verificare da un lato il fatto che effettivamente si sia fatto il possibile per rendere efficiente l’organizzazione, ridurre i costi e gli sprechi e dall’altro per aumentare le entrate dal mercato dei rifiuti riciclati, inoltre potrebbe essere utile per verificare e preparare un piano industriale per i prossimi anni, visto che questa situazione resterà fino al 2029«.

Sempre come M5S: «In Consiglio si intende riproporre la questione della Commissione di Indagine con un ordine del giorno, perché un aumento così vertiginoso del 5% (sopra ogni parametro ISTAT) non può essere liquidato con un voto favorevole o contrario, ma impone a chi rappresenta la città di assumersi l’onore di volerci vedere fino in fondo. Altrimenti la raccolta differenziata diventa una seccatura per le famiglie ed un costo in più, invece dovrebbe essere una risorsa per tutta la città in termini di qualità della vita ed economici».

«Sono state solo accennate – conclude Bindocci – le questioni gravi che riguardano la società che esprime il socio privato, che sono già emerse sulla stampa, questo problema andrebbe affrontato per verificare quali possano essere le prospettive. Ed anche questo è un motivo per fare un Commissione Speciale, ovviamente senza prevedere gettoni di presenza».