Bindocci, il Movimento 5 Stelle e la responsabilità di essere il primo partito di Lucca

LUCCA – «Tambellini e la sua giunta devono imparare a rapportarsi con noi. Non è più il tempo dei silenzi e delle ironie. Adesso è il momento di costruire un dialogo al quale noi siamo sempre pronti». Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato e portavoce lucchese del Movimento, sintetizza così la sua posizione in Comune a Lucca, dopo la schiacciante vittoria a livello nazionale e locale del Movimento 5 Stelle che attesta i pentastellati anche a Lucca come primo partito.

La soddisfazione è palpabile: «Siamo il primo partito del territorio – dice Bindocci – questo dimostra come sia stata forte l’adesione alla nostra proposta politica e quanto sia pressante da parte della gente la voglia di dare una spallata a un sistema che non risponde più ai reali bisogni della società. Tutto questo, però, ci investe anche di una grande responsabilità: la responsabilità di riuscire a intercettare i bisogni della gente, i loro bisogni e farci portatori delle soluzioni nelle sedi istituzionali».

E proprio nel nome di quelle soluzioni che, per Bindocci, è importante che la giunta Tambellini prenda nella giusta considerazione la voce dei Cinque Stelle. «Adesso serve un approccio migliore al dialogo da parte dell’amministrazione Tambellini: le questioni che solleviamo devono essere prese in considerazione più seriamente. Diversamente avrà di fronte a sé quattro anni di opposizione dura e marcata».

Più in generale, Bindocci ripercorre gli ultimi mesi: «In questo periodo – prosegue Bindocci – anche a Lucca abbiamo fatto un lungo e capillare lavoro di ricucitura interna e siamo riusciti a far convivere diverse anime del Movimento. Inoltre, abbiamo dato prova con l’azione in Comune di essere sempre attenti alle esigenze del territorio, come dimostrano i vari consigli straordinari che abbiamo richiesto e ottenuto. Tutto questo ha creato il clima giusto per la nostra crescita anche in termini numerici, che, analogamente a quanto avvenuto nel resto d’Italia, si è puntualmente verificata».

Per Bindocci, il fatto di non aver ottenuto la maggioranza dei voti a livello nazionale è sicuramente uno svantaggio, ma ritiene che l’eventualità di non avere i numeri per governare debba essere stata pensata dai leader del Movimento che avranno individuato anche una possibile soluzione, ma tutto questo ha dei riflessi anche sul locale, dove comunque il Movimento viene investito di queste nuove e importanti responsabilità, delle quali si deve dimostrare all’altezza.

Intanto, però, lasciando da parte tutte le questioni locali e nazionali, riflette sul fatto che adesso è anche giusto prendersi un momento per festeggiare il risultato raggiunto e, quindi, mercoledì spazio proprio a questo festeggiamento Cinque Stelle.