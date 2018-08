Bimbi a lezione di sicurezza in mare con la Guardia Costiera

VIAREGGIO – Nella giornata di ieri, presso il bagno La Vela di Lido di Camaiore, si è tenuta una manifestazione sulla sicurezza in mare, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e dall’ASD Water Academy Inside di Lido di Camaiore.

All’evento, culminato con una dimostrazione pratica di salvataggio in mare coordinata dal battello della Guardia Costiera GC-A78 con l’impiego di una moto d’acqua del locale presidio dei Vigili del Fuoco, dei pattini di salvataggio dello stabilimento balneare La Vela e delle tavole Rescue della scuola surf, hanno partecipato con entusiasmo circa 25 ragazzini di età compresa tra i 6 e i 15 anni provenienti non solo dalla Versilia, ma anche da altre regioni italiane, oltre ad un bambino londinese.

Durante le lezioni teoriche preparatorie, i piccoli Lupetti di mare hanno dimostrato interesse e curiosità per le materie della salvaguardia della vita umana in mare e della lotta all’inquinamento marino, rivolgendo diverse domande ai militari ed agli istruttori presenti sul posto.

La manifestazione assume maggior rilievo alla luce del fatto siamo al giro di boa della stagione estiva, con il Ferragosto alle porte ed una notevole affluenza di bagnanti in mare e sulle spiagge: iniziative come questa servono infatti a migliorare la collaborazione tra gli Enti istituzionalmente preposti alla sicurezza in mare e le varie Associazioni del territorio che, con le loro attività, anche sportive, dedicate soprattutto alle nuove generazioni, contribuiscono alla diffusione di valori fondamentali quali la cultura del mare ed il rispetto dell’ambiente che ci circonda.

[Foto: Guardia Costiera]