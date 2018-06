Bilancioni, amministratore unico di Lucca Holding risponde ai sindacati: ‘L’azienda non ha preso posizioni diverse’

LUCCA – L’amministratore unico di Lucca Holding Servizi, Luca Bilancioni, risponde a dipendenti e sindacati, scrivendo una lettera aperta che prova a rispondere alle critiche che gli erano state avanzate.

«E’ importante fare chiarezza – scrive – prima che la questione si ingigantisca a danno di tutti. Noto, anzitutto, sia nella nota del sindacato a mezzo stampa che nei commenti successivi, che si confondono, non senza una certa dose di furbizia, due piani ben distinti sia dal punto di vista cronologico che sostanziale. Una cosa è la scissione di Gesam e la sua ricaduta in LHS in termini di acquisizione del ramo d’azienda Cimiteri: ciò è stato predisposto e preparato a monte da un’intensa e seria attività di analisi di fattibilità giuridica, tecnica ed economica sulla quale la stessa Amministrazione Comunale ha più volte riferito in sedi diverse e sulla quale la discussione dovrebbe essersi esaurita a fine aprile».

Bilancioni prosegue: «Altra cosa è il nulla di fatto nella vicenda del contratto integrativo di LHS riscossione e call center motivato, leggendo l’articolo, da “presunte ristrettezze economiche”. Ma è qua che si innesta il cortocircuito: che futuro avranno i dipendenti di LHS riscossione e call center se ad oggi non sono arrivati alla definizione di un contratto integrativo? La ricostruzione della vicenda, da questo punto in poi, deve essere rispettosa della cronologia dei fatti interni alla LHS».

«Non è corretto asserire che l’azienda ha assunto diverse posizioni – dichiara – in quanto, alla data del 18 giugno, sul tavolo in discussione alcuni temi di welfare aziendale e il riconoscimento dei buoni pasto: un impegno ritenuto soddisfacente sia dall’azienda che dalla RSU. Ma improvvisamente il livello delle richieste si è innalzato andando a comprendere anche il riconoscimento di un premio di produzione “a pioggia” non basato su alcun criterio tecnico/economico. Come ulteriore gesto di apertura, l’azienda ha proposto di procedere nell’immediato con il riconoscimento già concordato, riservandosi 6 mesi di tempo per definire i criteri del premio: questa proposta è stata rigettata il giorno 20 giugno dall’assemblea dei lavoratori. Così più di quattro mesi di trattativa fra dipendenti, management e soci è andato improvvisamente in fumo».

«Occorre riflettere sul tema degli sviluppi futuri dell’azienda frutto dell’operazione di scissione e incorporazione – spiega l’amministratore unico -: su questo, i dipendenti di LHS attuali dovrebbero stare più che tranquilli, in quanto la società assumerà un peso ed una importanza nel panorama delle partecipate che porterà solo benefici anche alle attività di riscossione e call center. Rispetto ad un mero accostamento di numeri e risorse, qual è un piano di fattibilità, occorrerà lavorare sulla new-LHS per individuare tutte quelle sinergie e porre in essere tutti quegli interventi di miglioramento che, nel medio periodo, porteranno ad un assestamento della struttura».

«Ricordo che l’evoluzione della società dal 2015 ad oggi non ha mai avuto tregua e riconosco che solamente grazie all’impegno e alla professionalità dei suoi dipendenti sono stati raggiunti risultati produttivi ed economici incoraggianti. Per concludere, l’azienda rispetta le decisioni dell’assemblea ma, nell’interesse anche dei dipendenti stessi, non può cedere a richieste economiche avventate: l’azienda resta comunque sempre con la “mano tesa” riproponendo quell’accordo quasi-raggiunto che rinsalderebbe, fra l’altro, la fiducia tra dipendenti e management», conclude Bilancioni.

Lucca, 22 giugno 2018

Amministratore Unico LHS

Ing. Luca Bilancioni