Bilancio positivo per Aci Lucca che chiude il 2017 con 450 soci in più

LUCCA – Ancora un anno di successi per Aci Lucca che conferma un trend positivo in costante crescita per numero di soci, servizi e iniziative. Un dato che, come è successo per il 2016, è in controtendenza rispetto alla media italiana: Lucca non solo difende il decimo posto a livello nazionale per numero complessivo di soci, ma riesce a mantenere il primato anche per iscritti fidelizzati.

Il bilancio del 2017 è stato presentato questa mattina, giovedì 26 aprile, durante la tradizionale assemblea dei soci, presieduta dal presidente e dal direttore di Aci Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio. L’appuntamento rappresenta l’occasione per fare il punto della situazione e per aggiornare i delegati sulle numerose iniziative in programma, che spaziano dalla promozione di una nuova e più radicata cultura dell’educazione e della sicurezza stradale alla valorizzazione dei campioni locali fino all’organizzazione di eventi sportivi di grande richiamo.

«Il risultato del 2017 – commentano Gelli e Sangiorgio – non è dettato dal caso, ma è piuttosto frutto di un’attenta e precisa pianificazione del lavoro. È un traguardo che abbiamo raggiunto insieme, che vede l’indispensabile partecipazione e collaborazione di tutte le delegazioni del territorio. L’Automobile Club si conferma un ente aperto alla società in cui opera, promotore di iniziative di qualità, da sempre a fianco dei cittadini e degli automobilisti, interlocutore di amministrazioni pubbliche ed enti privati, soprattutto sui temi che ci stanno più a cuore: sicurezza stradale, mobilità e viabilità, sport motoristici, valorizzazione del territorio e dei giovani».

I DATI.

Aci Lucca ha registrato nel 2017 450 nuovi soci, passando da 19.110 a 19.560 iscritti: un aumento del 2,4 per cento, in netto contrasto con il -0,2 regionale e con il -0,1 per cento a livello nazionale. Per numero di soci, quindi, Lucca si conferma al secondo posto in Toscana, dietro Firenze, e al decimo posto assoluto in Italia, davanti a città ben più grandi come Brescia, Napoli e Bologna. Medaglia d’oro, ancora una volta, al Club lucchese per quanto riguarda la fidelizzazione dei soci: il 70 per cento, infatti, ha scelto di rinnovare automaticamente l’iscrizione all’Aci, un dato altissimo che fa volare la provincia di Lucca in testa alla classifica nazionale.

Viareggio, Pietrasanta e Lunata si confermano le tre delegazioni più attive del 2017 e ancora una volta a parlare sono i numeri: la prima con 3751 soci (+2,6%) e l’80,7 per cento di fidelizzazioni; la seconda con 2193 soci (+3,1%) e fidelizzazioni al 77,6 per cento e la terza delegazione, Lunata, con 1818 soci (+3,3%) e 83,7 per cento di soci fidelizzati. Da segnalare, inoltre, le due delegazioni di Castelnuovo di Garfagnana e di Borgo a Mozzano che nel 2017 hanno aumentato le iscrizioni rispettivamente del 30,6 e del 24,6 per cento. Qualità del lavoro, radicamento e affidabilità: è questa la ricetta vincente che ha permesso proprio alle delegazioni di Viareggio, Pietrasanta, Lunata e Lido di Camaiore di fare incetta di premi al concorso nazionale promosso da Aci, per valorizzare e incentivare le delegazioni italiane capaci di aumentare il numero dei soci. Viareggio si è piazzata al secondo posto in Italia, segue Pietrasanta ferma in sesta posizione, poi Lunata e Lido di Camaiore, rispettivamente al tredicesimo e al ventinovesimo posto: le quattro delegazioni hanno vinto un viaggio a New York.

PROGETTI e INIZIATIVE.

Restyling, corsi nelle scuole, eventi: la trasformazione di Aci Lucca nel 2017 ha visto una netta accelerazione. Oltre alla riqualificazione delle sedi di Castelnuovo di Garfagnana, passata a una nuova gestione, e di Pietrasanta, il sodalizio automobilistico ha investito ulteriormente nell’educazione e nella sicurezza stradale. Oltre ai corsi nelle scuole della provincia e al nuovo progetto “Alcoolvista”, dedicato ai ragazzi delle medie, merita un’attenzione particolare la campagna di informazione e di sensibilizzazione “A scuola sicuri”, che chiama a raccolta amministrazioni comunali, insegnanti e genitori affinché tutti gli scuolabus del territorio siano dotati di cinture di sicurezza. Attraverso l’indirizzo ascuolasicuri@nulllucca.aci.it è possibile segnalare i mezzi senza cinture: l’obiettivo dell’Ente è arrivare, in futuro, a far adottare la campagna anche nel resto della regione e d’Italia. Grande impegno, infine, per lo sport: prosegue il Premio kart e il Premio rally e cresce l’attesa per il passaggio della Mille Miglia, previsto per il 18 maggio, e per il primo rally storico organizzato da Aci Lucca, la Coppa Ville Lucchesi. In programma il 29 e 30 giugno, la gara, che in parte rievocherà anche le tappe del leggendario Rally dello Zoccolo, attraverserà con prove speciali e di velocità i territori di Lucca, Montecarlo, Capannori e Villa Basilica.