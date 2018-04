Bilancio 2017 della Fondazione CrLucca: avanzo di gestione di quasi 17 milioni di euro e erogazioni per 26,6 milioni. La nuova assemblea tra nuovi soci e conferme

LUCCA – «Una Fondazione solida e al servizio della provincia di Lucca, oggi come per il futuro». Così, al termine dell’illustrazione del bilancio – approvato dall’ente poche ora prima -, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, definisce l’ente che presiede. E i numeri gli danno oggettivamente ragione. L’esercizio 2017, infatti, si è chiuso con un avanzo di gestione di 16,9 milioni di euro: una performance sicuramente positiva, a fronte di una situazione economica decisamente complessa, caratterizzata da una serie di fattori che hanno accresciuto l’incertezza tra gli operatori e determinato un andamento dei mercati finanziari più deludente rispetto a quelle che erano le attese.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE – Il patrimonio dell’Ente di San Micheletto ammonta adesso a 1 miliardo e 193 milioni di euro, mentre la consistenza del fondo per le erogazioni è pari a 14 milioni. Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni si attesta a 30,8 milioni.

LE EROGAZIONI – Le erogazioni deliberate nel 2017 hanno toccato quota 26,6 milioni, cifra nella quale è compreso l’accantonamento al Fondo per il Volontariato e a quello per il Contrasto della Povertà educativa minorile con il relativo credito d’imposta. Sta in queste cifre il bilancio consuntivo 2017. Cifre che confermano la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ai primi posti fra le principali fondazioni bancarie italiane, in particolare nel rapporto fra patrimonio ed erogazioni. Un primato importante, che conferma la Fondazione Crl al 9° posto assoluto come patrimonio e all’8° per erogazioni.

GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI – Una delle voci più consistenti del bilancio risiede sicuramente nel settore immobiliare che ha visto la Fondazione Cr effettuare importanti interventi. Tra questi Bertocchini ricora quello in via Brunero Paoli, dove il fabbricato al centro dell’intervento vedrà al suo interno nascere 4 appartamenti di ‘housing sociale’ che saranno gestiti in collaborazione con la Fondazione Casa. Un intervento che ha visto la Fondazione investire 1,9 milioni di euro.

Altro importante intervento è quello che riguarda la Limonaia degli Osservanti, che ha avuto un costo di 1,5 milioni di euro e che vedrà la realizzazione di un fabbricato a un unico piano e porticato esterno di 560 metri quadri, di cui 250 saranno destinati a magazzino per la Fondazione e altri 160 diventeranno un bar-tavola calda che sarà gestita dall’Anfass per l’inclusione lavorativa di giovani disabili.

Oltre a questo, la Fondazione ha ricevuto in donazione l’immobile a Borgo Giannotti dove troverà sede l’associazione ‘La Luna’ e il centro diurno per minori in difficoltà ‘Carlo Del Prete.

EDUCAZIONE E RICERCA – Per quanto riguarda il settore dell’educazione e della ricerca, l’ente di San Micheletto ha erogato 98 contributi, di cui 60 da bando, per complessivi 12,4 milioni di euro, incluso l’accantonamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra questi, Bertocchini ha ricordato Lucca Polo di ricerca e di alta formazione, attorno e in sinergia all’iniziativa di Imt; l‘edilizia scolastica per scuole di ogni ordine e grado; l‘innovazione didattica e il rafforzamento delle competenze degli insegnanti, con sostegno all’attività della Fondazione UiBi per l’innovazione pedagogico-didattica; il sostegno a interventi sperimentali diretti a rimuovere gli ostacoli che frenano o impediscono la crescita educativa dei ragazzi, mediante la partecipazione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sempre nell’ambito della formazione, è stato acquistato il complesso in via Brunero Paoli ed è stata avvita la ristrutturazione che permetterà la realizzazione di 16 appartamenti di residenza universitaria e di altri 25 locali. Lo stanziamento nel triennio 2017/2020 è di 5,6 milioni di euro.

ARTE – La Fondazione, nel 2017, in ambito artistico e beni culturali ha erogato 228 contributi, di cui 182 da bando per complessivi 7,35 milioni di euro. Si è trattato principalmente di interventi mirati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale della provincia di Lucca, ma anche del sostegno ad attività culturali e artistiche, come mostre, concerti e spettacoli.

Tra questi, Bertocchini ricorda l’impegno sulla cattedrale San Martino di Lucca che, nel 2017, ha visto la Fondazione erogare 710mila euro e stanziare altri 3,8 milioni dal 2018 al 2027.

Importante, poi, l’intervento realizzato all’Oratorio degli Angeli Custodi, che ha impegnato l’ente per 550mila euro (primo lotto di interventi). «I lavori stanno andando più lentamente del previsto – spiega il presidente dell’Ente – poiché si sono rivelati più complessi di quanto era stato preventivato. Ad ogni modo entro quest’anno saranno completati e la Curia ha affidato al gestione di questo piccolo gioiello alla Fondazione per i prossimi vent’anni».

Per la Fondazione Ragghianti sono stati stanziati 800mila euro; per la valorizzazione del complesso di San Francesco, 220mila per l’organizzazione di eventi e 468mila per gli oneri di struttura; per il Festival Puccini 250mila euro; per Lucca Film Festival 90mila euro; per il Festival della Versiliana 100mila euro; per il Photolux Festival 120mila euro; per l’Associazione musicale lucchese 240mila euro; per la Gamc di Viareggio 60mila euro; per Funder35 100mila euro. Sempre in ambito culturale, per la Fondazione Mario Tobino ha erogato contributi pari a 114mila euro; per Castelnuovo Città della Musica 25mila euro; e per Terre Medicee 70mila euro.

VOLONTARIATO – Per il 2017 sono stati 3,6 i milioni erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio per quanto concerne l’ambito del volontariato, spalmati su 168 contributi di cui 144 a bando. Si è principalmente trattato di attività volte all’inclusione sociale e all’avviamento al lavoro di disabili e di soggetti in situazione di disagio sociale, ma anche di progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti disabili, in particolare mediante il sostengo alla Fondazione per la Coesione sociale. Vi sono stati, inoltre, gli interventi di credito sociale per supporto finanziario a soggetti in condizioni di vulnerabilità economica o sociale e progetti di cooperazione internazionale a favore di Paesi in via di sviluppo.

Bertocchini, in questo ambito, ha sottolineato l’importanza delle vacanze per bambini svantaggiati: «Nello scorso anno abbiamo finanziato con 291mila euro i soggiorni estivi che hanno consentito a ben 440 bambini e ragazzi, tra i 6 e i 17 anni di effettuare una vacanza e 247 di questi sono seguiti dai servizi sociali. Si tratta di un’attività che ritengo molto importante per la Fondazione».

Altro importante intervento è stato quello del catamarano ‘a misura di disabile’ che ha impegnato l’ente del San Micheletto per 260mila euro e che già da questa estate permetterà a chi non può muoversi senza l’ausilio di una carrozzina di andare per mare.

LAVORI PUBBLICI – Sono stati 59 i contributi erogati dalla Fondazione Cassa di risparmio (39 da bando) per 2.5 milioni di euro per lo sviluppo locale e i lavori pubblici. Questi interventi hanno riguardato principalmente il sostegno alla realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo, inclusi interventi su parchi urbani; il sostegno ad attività e manifestazioni di comprovata rilevanza; le iniziative dirette a favorire l’inclusione lavorativa e sociale di soggetti in condizione di fragilità.

Il presidente Bertocchini ricorda in questo capitolo i lavori – che peraltro stanno terminando – per il Mercato del Carmine; la messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio; la riqualificazione di piazza Aldo Moro a Capannori; la valorizzazione del centro antico di Montecarlo; il sostegno al Carnevale di Viareggio.

SALUTE PUBBLICA – Con 750mila euro la Fondazione lo scorso anno ha realizzato 36 interventi (26 da bando), che hanno avuto come punti focali l’acquisizione di nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico dotate di carattere altamente innovativo e il miglioramento dei servizi forniti al paziente in termini di continuità assistenziale alla dimissione, coordinamento tra le competenze specialistiche.

DIFFERENZA TRA VALORE CONTABILE E VALORE DI MERCATO – Il valore di mercato del portafoglio a fine 2017 è stato calcolato utilizzando il prezzo di mercato per i titoli quotati, il NAV per gli organismi di investimento collettivo del risparmio aperti o chiusi (conosciuto alla data del 30 marzo 2018), il valore di presumibile realizzo calcolato sulla base del rendimento di titoli similari quotati per le obbligazioni non quotate, la percentuale di patrimonio netto proporzionale all’interessenza della Fondazione per le partecipazioni non quotate (risultante dal più recente bilancio approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione entro la data del 30 marzo 2018) e, infine, il prezzo d’acquisto per le partecipazioni non quotate acquistate in corso d’anno. Di particolare rilievo, a fine 2017, la plusvalenza sull’investimento in azioni Cassa Depositi e Prestiti SpA (€ 120,7/milioni) e le minusvalenze sulle posizioni in azioni di Banco BPM SpA

(€ 76,1/milioni), Banca Carige SpA (€ 19,5/milioni), Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

(€ 7,6/milioni). Complessivamente si registra un valore di mercato, determinato come sopra detto, inferiore di € 3,2/milioni rispetto al valore contabile. A fine 2016 il medesimo valore di mercato risultava inferiore di € 47,6/milioni.

In questo frattempo, la Fondazione ha lavorato anche dal punto di vista interno e, anche per far fronte in maniera trasparente alla vicenda Lucca Solare, si è dotata di uno stringente regolamento interno e di un codice etico che delineano perfettamente compiti e ruoli di ciascun membro dei vertici della Fondazione stessa. Ed è così che si è arrivati anche alla nomina dei nuovi soci.