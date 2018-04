Bike tour al Parco Fluviale a inizio maggio: organizza l’associazione Parco Sant’Anna

LUCCA – L’associazione parco S. Anna, da alcuni anni attiva anche nella promozione della mobilità ciclabile e di infrastrutture dedicate, organizza per sabato 5 maggio, un interessante bike tour che consentirà, percorrendo i circa 18 km della pista ciclabile dedicata a Puccini lungo l’argine del Serchio, di scoprire le bellezze naturalistiche del nostro parco fluviale con l’ausilio didattico di guide ambientali.

L’itinerario, che partirà dalla Fattoria urbana “riva degli Albogatti” per raggiungere le sponde del lago di Massaciuccoli, prevede numerose soste didattiche durante le quali le guide ambientali ci mostreranno vari siti di interesse naturalistico e storico.

All’arrivo a Massaciuccoli si procederà con la visita all’area archeologica delle terme romane a cui seguirà, dopo la sosta facoltativa per il pranzo, la visita all’Oasi LIPU che in questo periodo dell’anno riserva gli spettacoli più allettanti: numerose anatre in viaggio verso nord si uniscono a una moltitudine di trampolieri mentre in aria si può assistere agli acrobatici tuffi del falco pescatore di palude e risuona il canto del tarabuso, un raro airone di cui il lago vanta la popolazione più importante d’Italia.

La passeggiata, grazie ai tempi di percorrenza piuttosto lunghi, consentirà la partecipazione anche ai bambini e a chiunque utilizzi abitualmente la bicicletta per gli spostamenti in città o su strada (precisiamo che sarà comunque disponibile un automezzo tecnico di supporto in caso di impossibilità da parte di qualcuno a proseguire il giro).

L’evento, patrocinato dal comune di Lucca, è stato inserito nel calendario degli eventi “Vivi Lucca 2018”, in forza del suo significato culturale.

Chi fosse interessato troverà il programma completo dell’iniziativa sulla pagina Facebook dell’associazione parco S. Anna (@parco.santanna.lucca) e sul suo sito web (parcosantanna.wordpress.com), dove sarà possibile iscriversi online; in alternativa i volontari dell’associazione saranno disponibili direttamente per informazioni e iscrizioni presso l’Oratorio di S. Anna i giorni 27 e 28 Aprile dalle 16 alle 18, oppure via WathsApp ai numeri 3341299499-3204962801.